日立总经理：进口博览会展现出中国开放包容的姿态

人民网上海11月8日电 （王晓霞 张靖 玄番登史江）穿过熙熙攘攘的人群，来到日立近600平米的展位，首先映入眼帘的是大型建设机械，在其后方是较为宽阔的展区，展区的主题是“智能化”。在第一届进博会上达成多项成交的日立，今年又携建设机械、解决方案等产品来到了上海。

“从第一届进博会到今年第二届进博会开幕期间，智能化逐步成为许多商业领域的主题，因此我们这次展出的各组产品解决方案大多也与智能化有关。从公司角度来讲，推动数字化发展以及基于数字化的社会问题解决方案、产品的数字化融合，IT、OT（操作技术）与产品的三合一也是我们的强项。通过IT、数字化的需求增强公司实力，提高人们的生活品质，是当下日立的方针，也是此次产品展示的主题。”，日立（中国）有限公司总经理金森秀人在接受人民网记者专访时说。

像日立这样的进博会“老客户”不在少数。参加过第一届进博会并体会到溢出效应后，参展商们都进行了更加充分的准备。在全球企业的眼中，中国是一个不断发展的巨大消费市场。

11月6日，汇丰发布了海外企业看中国的报告，报告对全球1758位企业决策者进行了问卷调查，其中1173位目前已与中国有贸易业务，585家企业计划未来3-5年与中国开展业务。调查结果显示，在这些企业中，近四分之一（23%）的人预计未来 5 年销售增长至少会达到15%，中国的消费增长和有利的商业合作机会是全球企业与中国开展贸易业务的首要原因。

而日立的着眼点并不仅限于中国的“进口”，他们在这里看到了更多的机遇和广阔的合作空间。“如果只从进口这个角度理解进博会，就限制了我们商业方面的广度”，金森表示。实际上，日立集团自40多年前进入中国开始，就在不断推进各类产品群及解决方案的本地化。“我们的中国业务基本采用的都是中国制作、中国生产的模式，而这个过程中进口商品发挥着非常重要的作用，‘进博会’为深挖商务合作的可能性提供了良好的平台，我们期待着与各省的采购商建立有益的联系”，金森说。

正如金森所说，进博会带来的不仅仅是进口商品的展销会，它更展现了中国开放包容的姿态，中国市场蕴藏的巨大潜力和可能性。

“站在新的历史起点，中国开放的大门只会越开越大。”，“中国经济发展前景一定会更加光明，也必然更加光明。”习近平国家主席5日在第二届中国国际进口博览会开幕式上的宣示，凸显了中国经济巨轮破浪前行、行稳致远的底气，也为承压下行的世界经济注入信心。作为外国企业，日立对习主席讲话中释放的“开放包容、共同繁荣、互利共赢、相互合作”的信号深感欣喜。“日立集团也将合作共创的‘协创精神’视为重中之重，与中国的思路相一致。中国社会今后会不断发展，希望用我们掌握的技术、解决方案和产品能够为中国社会做出贡献。”金森表示。

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