疫情防控与复工复产“双兼顾” 化危为机在进行

近日，中国劳动学会和有关单位联合对全国500家左右有代表性的企业进行复工快速调查，并针对疫情全球蔓延的影响对部分企业开展了跟踪调查。调查显示七类用工集中度高的企业普遍受到新冠肺炎疫情冲击，但由于各自情况不同所受到冲击程度异差很大，恢复反弹情况也不同，有的正从“低谷”走出逐步恢复、有的已恢复到去年同期水平且略有增长，有的至今歇业且难以维持……

在国际疫情蔓延的新一波冲击下，企业从断链到补链、扩链面临新的挑战，劳资协商和协调劳动关系在国际疫情蔓延带来不确定性增加中也需重视，为激励企业全面加快复工，要救助中小企业在复工中渡过特别困难期。针对当前巩固和扩大复工复产需要去除的障碍和进一步解决的突出问题，提出援企、稳岗、保就业的政策措施建议。

本次针对全国企业复工状况调查分布在全国31个省份，截至到5月9日共收到有效调查问卷537份，其中复工调查企业有效问卷506份，缺工情况调查问卷31份。

调查显示，新冠肺炎疫情对我国企业造成前所未有的冲击，时间较长超过预期，大企业、大项目复工复产拉动经济恢复作用强势显现，特困行业、小微企业受损失更为严重，调查小微企业中受短期影响能尽快恢复正常的占46.3%，影响较大、短期难以恢复正常的占43.6%，还有5.8%的企业受影响很大、难以维持。总体来看，复工复产的骨干力量是制造业，稳定力量在建筑业，受损最严重的是住宿餐饮和批发零售业，恢复较快的现代服务新业态，农民工返乡创业以及“一带一路”企业复工情况呈现不同特点。

疫情防控与复工复产"双兼顾" 复市复业在逆势而进

总体来看，国内外疫情对我国经济造成两次大的冲击，企业复工复产复市复业在逆势而进、防疫积极向好和疫情高峰过去的不同阶段显示出不同特征，不同行业、不同类型企业表现出不同特点。调查数据显示，不同类型企业呈现出分批复工的特点，1月份春节假期复工的占4%，2月15号之前复工的占25%，2月29号之前复工的占24%，3月份复工的较多占38%，4月份复工的占9%。调查企业有95.8%已经复工。

制造业大企业是复工复产的骨干力量，生产防疫物资企业一直处于持续增长状态，有益于健康的食品加工业恢复快、增长势头好。我国制造业大约有7000万农民工就业。很多企业在2月中下旬率先复工，3月下旬受到国际疫情蔓延冲击，断单、断链增多、正处于快速补链、扩链过程中，4月多数恢复或接近去年同期水平。疫情冲击下生产防疫物资企业一直处于持续增长状态，有益健康的食品加工企业恢复快、增长势头好。

建筑业大项目是复工复产的稳定力量，也是吸纳农民工的支柱产业。建筑业约有近5000万农民工就业，除部分重点工程正月十五后复工，大都在2月底后陆续复工，由于工期一般都是一至两年，受国际疫情蔓延冲击小，资金充足、员工稳定，原材料大部分在国内有保障，目前正在加班加点弥补疫情冲击所耽误了的工期。

服务业是复工复产中大容量吸纳就业的产业，目前正处于逐步恢复阶段。疫情冲击下餐饮、住宿、批发零售、文化旅游等行业出现“断崖式”下滑，是受损严重的“四大”困难行业，也是吸纳大量中低端劳动的行业，激活这类服务业企业是复工复产的"重头戏"。除春节假期值守岗位约2000万农民工外，大部分是3月下旬至4月随市场恢复陆续复市复业，“五一”小长假迎来一波反弹，但受国际疫情影响并未出现之前预测的“报复性消费补偿”。差异性恢复中的蔬菜副食品市场恢复快、反弹大，基本恢复到去年同期水平，甚至还略有增长，而商业零售、餐饮住宿、文化旅游仍在恢复中的“爬坡期”，复工不能复产、复产不能复销的情况比较普遍，线上订餐、线上销售、线上预约旅游等借势兴起。

现代服务新业态吸纳大批新生代农民工复工就业，成为疫情下吸纳就业的重要渠道。尽管现代服务新业态中快递、外卖、网约车、寻呼服务和家庭服务等因为行业属性和特点不同，复工情况有所差异，但总体来看呈现出"V"型，受国内经济恢复影响较大、受国际疫情蔓延的新一波冲击较小，整体上回暖较快。现代服务新业态的快速复工复产，既为大量农民工提供了就业岗位，又保障了广大群众的正常生活，成为保就业、保民生、保市场的新兴力量。

众多中小企业是吸纳上亿农民工复工复产的主渠道，这次受疫情冲击最大、受损最严重。如果说大企业给国家贡献的是税收，那中小企业给国家贡献的是就业，是打赢疫情总体战中不可忽缺的宝贵力量，因此小微企业只要“有口气”，就要接上“呼吸机”，想方设法救活。一部分产生“抗体”的中小企业捕捉疫情冲击下市场恢复中的新机遇，迎难而进，化危为机，发挥“船小好掉头”的灵活性和善于应对的“逆来顺受”的韧性实现创新发展，在国家救助政策和自救立起的合力下，正在开发出新领域、新天地。

农民工返乡创业呈现复工复产新天地，带动农民工就近就地就业，有力支持贫困地区农民工精准脱贫。农民工返乡创业大都在中西部边远地区，受疫情冲击小，主要吸纳当地农民工，除疫情冲击订单减少外，基本没什么大的影响，从2月10号复工后，大多数保持正常发展。

“一带一路”上的农民工，受突出其来的疫情冲击难以复工。海外项目上的农民工大多数于春节前回国过年，因驻地国防疫管制，回国的回不去、未回国的出不来，出现人力资源"空档期"。从中建埃及项目、国机中设公司塞尔维亚水电站项目、中交建印尼雅加达路桥项目、圣彼德堡中俄文化城建设项目等"一带一路"项目上农民工复工看，建设项目和企业吸纳农民工较多，春节前大部分农民工回国过年，遇到突发疫情，因驻地国入境限制或隔离，一时回不去，国际疫情蔓延断开了其复工之路，只能靠原准备春节后回国轮休的员工加班加点和就近招聘技工弥补。

常态化疫情防控下产业链、供应链的“补链”、“扩链”成关键

当前我国进入常态化疫情防控新阶段，企业复工复产也出现了一些新变化，面临一些新的挑战。

第一，防疫物资短缺时期已经过去，而消化防疫成本也成为特殊时期的“一道试题”，从返城隔离14天到保持距离作业、就餐，住宿和厂所、工地每天、每班消毒通风，增加专职检查人员、购买防疫物资等，都得在制造、建造和经营成本中消化。

第二，总体上“过度防控”对复工复产的束缚已经“退出”，常态化疫情防控将持续较长时间，从提高劳动者防疫素质出发，尤其一线工人防疫“补短板”和训练养成"勤洗手、戴口罩、常消毒"等防疫习惯正在同步推进，防止复工场所和住宿地出现疫情感染仍是重责在肩，避免工休日聚会聚餐的硬约束仍需坚持下去。

第三，2月中旬以来，复工复产在承受国内疫情冲击下逐步复苏，3月中下旬又遇上国际疫情蔓延冲击，使复工复产复业复市承受着叠加冲击的双重压力，经济恢复不确定性使复工复产处于市场需求不足、企业订单减少、员工稳岗困难、以及部分困难企业歇业或半歇业的特别困难时期，应有较长时间的准备。

调查反映，当前复工复产复市渡过特别困难期要攻克三大障碍：

一是攻克复工复产因企业供应链“断裂”造成的下岗增多难题，加快以制造业为主的产业链、供应链的“补链”、“扩链”，形成主链可控的布局优化，不是简单寻找替代，而是借此机会联合研发、升级产品、提升档次、赢得供应链上高质量发展的主动权、话语权。迅速将主链布局在可控链条上，“头部”企业发挥整合和优化链条的关键作用，快速恢复与优化大中小企业协同配套的供应链体系。

二是攻克服务业市场疲软、中小微企业恢复乏力对复工复产复市的强制约，大力刺激消费，发放消费券、旅游券、拓展网络销售和网络直播带货等，将“减、免、补”的“真金白银”快速落实到中小微企业，激发中小微企业捕捉市场缝隙的活力，畅通消费领域的“毛细血管”，在政府救助和企业与员工抱团取暖“自救”的合力下加快恢复经营，创新发展模式。目前很多服务企业积极转型、创新模式，有的大力推动线上销售模式，有的联合上下游企业抱团取暖，有的积极寻求政府支持，等等，通过各种方式实现“自救”，实现了转危为机。

三是攻克逐渐增多的下岗、失岗问题以及职工复岗和再就业难题。国际疫情冲击之下，我国经济恢复进程放缓，失业率有可能较长时间处于高位，需要国家出台更有力度和更有针对性的援企稳岗政策，加强对困难行业企业的支持力度，同时关注农民工、高校毕业生以及灵活就业人员的就业问题，尽量将员工留在企业，用制度优势和政策优势对冲疫情冲击带来的挑战。

向中小企业“输血”中提振“造血” 稳住农民工就业主渠道

越是困难时候越需要挖掘自身潜力，越需要用改革来突破难题，越需要化危为机，将短期刺激的政策措施同中长期高质量发展的优化结构结合，为后疫时代的新发展增加活力和储能。加快复工复产复市复业，要针对常态化疫情防控下新变化，应对国际疫情蔓延有较长时间准备，扶持中小微企业渡过特别困难期，以更有力的政策措施保就业保市场保供应链。针对常态化疫情防控情况下出现的新问题和新挑战，提出如下建议：

第一，建立各级政府对企业供应链上“补链”和优化布局上“扩链”的专项扶持，财政、金融、就业政策综合发力，所需资金纳入援企政策“总盘子”，以优惠贷款扶持“补链”、以创业政策扶持“扩链”，“双创”扶政政策在特殊时期应有符合时宜的新内容，尤其加大对民营困难企业“补链”稳岗力度。

第二，制定餐饮、住宿、批发零售、文化旅游业振兴计划，对这四类特困行业给予“定向救助”，减房租，减网租，发放消费券，鼓励网络直播带货，采用共享用工、特殊工时制等非常之策帮助企业渡过难关。

第三，大力救助中小企业，稳住农民工就业主渠道。今年失业保险金返还的标准放宽，包括中小微企业裁员率不高于上年度全国城镇调查失业率控制目标、对30人(含)以下的参保企业裁员率放宽至不超过企业职工总数的20%等，建议在特殊时期失业压力增大情况下，可扩大参保企业享受返还失业保险金范围，同时根据失业率变化情况动态调整申领标准，部分地区可以根据企业人员规模建立阶梯型返还方案，提高返还比例。在2019年实际返还500亿基础上，扩大返还企业人数后测算需翻番。给小铺小店小厂以特别救助措施。营业收入100万元以下可免征一年税收，在国有资产房租免收三个月的同时，行业协调非公企业房租也减免3个月，给予每户10万元至100万元优惠贴息贷款，让小微企业、小店小铺活起来，稳岗员工多起来，充分释放开拓市场缝隙的灵活性。

第四，建议加快改组或组建国家中小企业银行，使各地城市商业银行、农业合作银行等“回归”到扶持发展中小企业的轨道上，从根本上治理中小微企业融资难的顽症，这个研究多年的改革举措在目前很多中小企业因资金短缺面临生死的困境中应有突破，给中小企业“输血”中提振“造血”的信心。

第五，稳定贫困地区农民工就业。这也是对今年完成扶贫任务的最有力支持，去年贫困地区建档立卡农民工打工收入占到当年家庭人均收入的三分之二，今年到目前为止还有约300多万贫困地区劳动力需要外出稳定打工，应对吸纳52个特别贫困县农民工就业的困难企业，给予稳岗基本工资50%的特别补助，由企业和政府共同承担，有力支持今年精准扶贫目标的实现。

第六，发放困难企业稳定劳动关系基本生活补助。对复工后停产半停产企业还保持劳动关系的失岗职工，采取同级财政、社保、企业“三家抬”办法筹措特别补助金，按城市最低工资水平在半年至一年内发给基本生活补助，特殊时期将稳岗补助与返还失业保险金、就业补助结合起来，尽最大努力将职工稳定在企业。特殊时期对困难企业可将养老、工伤、失业保险从缓缴到6月底延至9月底，特困企业至年底。

第七，对失岗职工大规模开展职业新技能培训。应对今年特殊时期，实施2019至2021年三年从失业保险金节余中拿出1000亿元补贴培训5000万职工的行动计划，特殊时期可"寅吃卯粮"、将2021年计划适当提前到2020年，集中资金、集中时间、集中培训，也可举办新技能训练营等多种形式，将数字经济平台经济新职业作为转岗培训内容，探索培训与职业技术教育改革结合起来，在特殊时期提升技能为产业升级、经济高质量发展储能。

第八，实施弹性用工、共享用工、灵活用工等方式，发挥人力资源服务机构的链接、桥梁作用，缓解企业稳岗压力、通过共享用工调剂待岗工人到新岗位工作，可跨区域跨企业、按生产线或工种实现规模化共享用工，尤其是利用互联网+来提高技术工人跨企业阶段性配置工作，缓解多年形成的“技工难”，将特殊时期提高人力资源效率与稳定劳动关系结合起来。

第九，重视复工复产中劳动关系协调和延长假期中工资或基本生活费协商等问题，注意新型劳动用工中劳动纠纷和没有劳动合同后怎样缴纳养老、医疗、失业、工伤的社会保险等新问题，尤其是适时监测和及时处置集体劳动争议问题，避免形成集体停业事件。充分发挥特殊时期人社部门会同工会、企联、工商联的劳动关系三方（四家）协调机制作用，引导职工和企业抱团取暖、共渡难关，在稳岗保就业维护劳动者权益和维护企业恢复生产经营之间寻找新的共识和平衡，实现劳资两利。

第十，发挥政府有关部门下沉困难企业帮助解决实际问题的积极作用，专班跟踪服务规模化用工的困难企业，在前段专班服务大企业、大项目复工复产后，及时将工作重点转移到帮助用工量大的劳动密集型困难企业上。

总之，特殊时期复工是稳就业、复产是稳经济，总体上“战时”“管制”将过去，市场恢复在上升，化危为机在进行，应对新冠疫情尚无“完策”、各国有经验、也有教训，我国从自身实际出发，采取防疫和复工两条腿一起走路的独特方式，其中有许多经验值得总结和研究，在应对实如其来疫情冲击的“大考”中又有国际疫情大流行冲击的“新考”，防疫中创新发展的新经济、新管理将迎来上升机会，阶段性特殊政策的大胆尝试将有选择地转换成中长期制度安排，给国家卫生防疫治理能力现代化补上短板、填补上特殊时期应对之策的亮点。疫情尚未过去、探索尚须深入、复工正在前行，经过战疫情大考的劳动者将迎来新的发展、厚待农民工的社会氛围将会持续走向浓烈，特殊时期的“两会”将带来新的希望。通过更有实效的援企稳岗政策，以及企业和劳动者复工后的倍加努力，必将能以新的发展“熨平”疫情带来的冲击。

（课题组组长：国务院参事室特约研究员杨志明，课题组成员：张一名、鲍春雷）

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(责编：栗翘楚、孙阳)