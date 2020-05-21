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六省携手湖北助力脱贫 支持贫困劳动力外出务工

2020年05月21日08:16  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京5月21日电 （记者林露）记者今天从人社部获悉，按照人社部和国务院扶贫办实施“6+1”劳务协作行动部署安排，湖北省分别和上海、江苏、浙江、福建、山东、广东6省市制定实施方案，开展劳务对接，签订帮扶协议，积极组织定向劳务输出。

首批贫困劳动力乘专车赴山东务工

5月14日上午，湖北、山东两省人社厅、扶贫办等部门通过网络视频连线，签订《鄂鲁支持贫困劳动力外出务工暨劳务协作帮扶协议》，举办了湖北赴鲁务工人员送迎仪式。首批赴鲁人员共240人，其中132人为贫困劳动力。通过务工需求摸排、线上视频面试、核酸检测后，240名务工人员于14日乘专车离开黄冈，以“点对点、一站式”方式输送至企业。

杭州、恩施开展就业扶贫云聘会

近日，杭州、恩施人社部门密切协同，广泛发动宣传，联合推出“2020杭州-恩施就业扶贫云聘会”，重点帮扶恩施州有就业意愿的贫困劳动力实现转移就业。集中组织求职者与意向单位进行视频连线，网上面试，目前共有48名恩施籍求职者与用人单位成功签约。

两地人社部门精心制定详实的接送方案，全程保驾护航，做好体温检测、查验核酸检测证明和健康码等防疫工作，为赴杭务工人员提供服务。5月8日，48名恩施籍新录用赴杭务工人员乘坐D658次列车顺利抵达杭州火车东站。下一步，杭州市人社部门还将开展与湖北省定向劳务对接，鼓励杭州企业吸纳湖北籍劳动者，尤其是湖北籍建档立卡贫困劳动力；鼓励人力资源机构筛选一批就业岗位，开辟湖北地区和湖北籍劳动者线上招聘绿色通道。

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(责编：林露、李昉)
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