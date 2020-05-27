绿地集团李蓟：向西而行 引领发展

新华网北京5月26日电（王日晨）随着西部大开发战略稳步深入推进，西部地区依托丰富的自然资源和能源资源优势，经济持续快速发展，各项事业不断取得进步。近年来，在一系列优惠政策和措施下，西部地区资本、资源和人口吸引力不断增强，正崛起成为我国新的增长极。

作为一家全球经营的多元化企业集团，绿地集团顺应中国经济转型升级的长期趋势，服务国家战略，十六年持续深耕布局西北地区，依托房地产核心主业优势，发挥产业协同效应，积极参与西北城市建设和开发，一批重大战略性项目相继落地。

绿地集团总裁助理、西北区域管理总部总经理 李蓟

“我们将凭借多年积累的成功经验，通过产城融合的发展模式，引领城市的未来发展。”绿地集团总裁助理、西北区域管理总部总经理李蓟表示，绿地集团将与西北地区继续深化战略合作，实现企业跨越式发展的同时，对区域经济发展、环境建设和行业发展提供有力支撑。

绿地向西 深耕细作

西部大开发战略实施后，西部地区经济增长持续发力，与东部发达地区的差距逐渐缩小。党的十八以来，西部地区经济获得进一步发展，部分省份发展势头强劲。国家统计局数据显示，1999-2018年，西部地区生产总值占全国比重由17.9%提高到20.1%，人均地区生产总值从相当于全国平均水平的62.9%提高到75.4%。

日前，《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》正式发布，明确要求强化举措抓重点、补短板、强弱项，形成大保护、大开放、高质量发展的新格局。同时，对西部大开发作出长远目标部署：到2035年，西部地区基本实现社会主义现代化，基本公共服务、基础设施通达程度、人民生活水平与东部地区大体相当，努力实现不同类型地区互补发展、东西双向开放协同并进、民族边疆地区繁荣安全稳固、人与自然和谐共生。

在李蓟看来，国家高度重视西部特别是西北地区的发展并提出了更高的要求。国家的支持不限于观念、理念上，还抓实并落实到行动计划中，这都是西部地区实现飞跃发展的关键所在。

绿地集团顺应中国经济转型升级的长期趋势，服务国家战略，依托房地产核心主业优势，积极发展基建、金融、消费等产业集群，形成产业并举发展的多元格局。特别是2018年以来，绿地继续深耕西北，不断拓宽市场，深化战略合作。截至目前，绿地西北产业布局已扩大至7省19市，成为集团全国战略布局的重要部分。

“从集团层面来讲，我来到西北区域任职四年以来，总裁每年都要来这里进行多次考察，重视程度可见一斑。疫情形势平稳后，绿地便迅速与山西省达成千亿战略合作，这都离不开集团各方面对西北区域的重视和支持。”李蓟说，绿地西北接下来将尽快落实工作计划。

晋千亿 打造双总部

“未来两三年内，绿地集团将在山西增加约1000亿元的投资规模，积极参与山西各项建设。”4月15日，绿地集团宣布正式启动千亿投资战略规划，通过多个产业领域布局合作，赋能山西高质量转型发展。加码深耕山西，是绿地西北实现跨越式发展至关重要的一步棋。

过去，山西省兴于煤也困于煤，产业单一、经济结构不合理问题突出，转型发展任务十分紧迫、艰巨。近几年来，在中央政策支持下，山西实施能源革命综合改革试点和建设国家资源型经济转型综合配套改革试验区的巨大效应正逐步显现。

对于山西的发展前景和潜力，李蓟很看好。他用一张“白纸”来形容山西的产业结构，未来可规划的空间巨大。“从地理位置上看，山西在过去可能相对封闭，但随着交通运输网络日趋完善，尤其是我国铁路开始迈入高铁时代后，山西的区位优势就凸显出来了。”李蓟认为，东临京津冀地区、西接“一带一路”、南到中原经济区，让山西的枢纽作用显著，未来产业发展大有可为。

根据发展战略，太原是重中之重，其次是大同，最后以点带面扩散到山西全省。在方式方法上，李蓟表示，将借助绿地西北多年的成功经验，通过“以产促城，以城兴产，产城融合”的发展模式，实现城市功能再造，提升城市发展能级。

据悉，绿地集团将围绕城市综合开发、基础设施建设、商贸酒店会展、科创康养以及混合所有制改革等综合产业领域进行布局，为山西打造国际化会展中心项目、绿地全球商品贸易港项目、城际空间站项目、总部科技园项目等一批重点项目、精品项目。

“千亿投资目标非常宏大，但我们在下半年就会逐步落实，近期还会公布详细的落地发展计划。”李蓟还透露，绿地山西公司作为绿地西北的新成员，西北事业部将集中力量帮助开拓市场，未来进一步打造西安、太原“双总部”。

与时俱进 引领发展

2019年，绿地西北围绕集团战略部署和制定的各项指标任务，深入推进项目运转、土地获取、存量去化、新盘销售、资金回笼、管理提升、人才引进等各项工作，实现了业绩的全面增长，全年完成销售355亿元，回款261亿元，净利润保持在10%，再创绿地西北历史新高。

李蓟称，这些成绩背后，除了国家政策引导、区域交通运输体系完善、集团层面支持等因素外，还离不开绿地西北的经验积累。

“首先，内部加强建立核心领导机制，把人才聚焦；第二，加强人才梯队建设培养和企业文化普及；第三，我们这里没有官员，都是经营者。”李蓟补充说，商业公司开张，必须要为股东、股民和广大员工负责，要实现盈利，因此现金流和利润是公司最为看重的。李蓟还透露了一个细节，他曾经在一周时间内，奔波于多座西北城市进行会见、考察和开专题会，跨越三万公里，这种身体力行已成为常态。“我们每个人都要成为一名合格的经营者、企业战士，要深入基地、项目和市场，并不断监督检查。”在他看来，绿地西北近几年保持平稳快速发展，是由这些原因促成的。

李蓟认为，过去开发商要解决的是人民居住生活品质的问题，现在是向解决城市发展定位转型。“整个房地产行业也在不断迭代发展，未来还会有更大的空间。尤其这次疫情发生后，人们对房屋品质、功能又会产生新的诉求点，我们需要考虑的是如何实现引领发展。”在他看来，所有的产业都要与时俱进，所有问题就不再是问题。

谈及绿地西北今年的业绩目标，李蓟透露将冲击400亿元，对此他信心十足。他表示，山西区域今年的目标预计在70~80亿元，明年将冲刺100亿元，争取两三年内突破200亿元，为绿地西北千亿目标打下基础。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)