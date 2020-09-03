快手8.0版本上线 品牌与产品全面升级

9月3日，快手8.0版本全量上线，同时启动品牌升级。这是自2014年快手由GIF工具转型短视频社区以来，涵盖产品与品牌的最大规模升级，不仅更新了品牌LOGO，发布全新Slogan，产品主交互界面也随之更新。
快手8.0版本兼容双列点选和单列上下滑两种浏览模式，旨在为用户提供更好的消费体验。产品最显著的变化是，在首页“关注、发现、同城“三大Tab基础上，增加了底部导航栏和“精选”Tab，支持单列沉浸式上下滑体验。
新版本同时还支持1080P视频上传和播放。目前，快手是短视频直播领域首家为用户带来1080P高清视频播放体验的产品，为5G到来做好了技术储备。
相比产品迭代，用户感知更强烈的是品牌升级。新Logo保留了先前极具特色的摄像机元素，同时采用物理世界中最基础的几何图形：三角、方块、圆形来组合。这种经典元素与极具现代感的图形结合，展现出更丰富的寓意和价值，上部的“无限”符号代表多元世界和连接无限，下部的摄像机则代表着用视频承载世界的真实与美好。
同时，快手的Slogan也由“看见每一种生活”，升级为“拥抱每一种生活”。从“看见”到“拥抱”，是从“观察者”到“参与者”的升级，是从“认知”到“行动”的升级。快手鼓励每位用户，在感受真实多元的内容生态过程中，可以更热情更勇敢地拥抱生活本身。
“这次产品和品牌升级，是希望更好地支撑快手社区内容生态发展，更好地诠释快手的初心和发展方向。让用户通过快手看见熟悉的世界、发现更大的世界、打开新世界。”快手相关负责人表示。
快手告别“佛系”后加速奔跑。此次产品迭代和品牌升级，背后是快手更大的野心和面向用户需求和产品价值的战略思考。据第三方机构QuestMobile数据，快手是2020年用户时长增长最显著的企业之一，从一年前的2.7％增长到2020年第一季度的5.1％，增速在所有互联网头部平台中居第一。目前，快手全网用户渗透率达到44.7%，同比涨幅高达41.5%。
面向未来，快手希望为更大的用户群体创造更好的用户体验。作为内容社区，快手首次提出了自己的内容价值主张，即在社区里，什么样的内容被鼓励、什么样的价值被认可，它们分别是真实（真情实感、真诚表达，真实的记录和分享）；多元（对不同的极大包容和尊重，人群、文化多元，共生和谐）；美好（快乐的、积极的愉悦感受和体验）；有用（知识、观点、信息、技能；陪伴、寄托更好的生活，成长为更好的自己）。
这代表着快手未来很长一段时间社区内容生态的建设方向。此次产品和品牌换新，也意味着快手进入新的发展阶段。相关负责人表示，快手会继续坚持普惠价值观，在发展社区内容生态的同时，服务于每一个人的多种需求和不同人群的不同需求，看到更大的世界，拥抱每一种生活。
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