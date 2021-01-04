微信支付发起“知识星光”公益计划，普惠乡村小学儿童教育
1月1日，新年伊始，微信支付与腾讯公益慈善基金会共同发起的“知识星光”公益计划正式和大家见面，为乡村小学捐建星光图书角，把优质课外书、阅读空间一起带到乡村小学，并为乡村小学老师进行阅读培训，帮助孩子们扩展视野、培养兴趣、打开想象力。
全民公益，让每个乡村小学孩子拥有星光图书角
微信支付搭建公益平台，全民集星光为每个乡村小学的孩子捐赠星光图书角，丰富孩子们的课外教育，扩展想象力，为乡村振兴贡献微薄之力。微信支付用户可进入“知识星光”小程序收集星光，集满99颗星光就能为乡村小学的孩子捐赠一本课外书，还可以写下寄语，附在扉页随书一起送到孩子们手中，小程序内还可以实时查看捐赠状态。
“希望微信支付和广大用户一起奉献爱心，用点滴善意凝聚成星光，照亮孩子们的梦想，帮助孩子们打开新世界的大门”，“知识星光”公益团队负责人表示。
专家设计书单，“科学探索奖”青年科学家联席荐书
“知识星光”公益计划邀请专家，为不同年龄的孩子们精心挑选了各类知识性、趣味性、科学性、艺术性的优质图书，并助力乡村老师开展阅读培训，指导培养孩子们的阅读习惯，让星光图书角成为孩子们了解外面世界、知闻天下事的一方天地。
“知识星光”书库页还会邀请“星光引路人”，为大家推荐对自己的童年或者对自己孩子影响最深的一本书。“成为一名科学家”是无数乡村小学小朋友的梦想，作为潜心探索未知世界，致力研究基础科学和前沿技术的科学家们，他们最爱的一本是什么呢？元旦期间，来自“科学探索奖”的青年科学家们作为第一期“星光引路人”，联席推荐适合青少年阅读的书籍。2020年“科学探索奖”先进制造领域获奖人、天津大学教授陈焱推荐了漫画作品《父与子》，作为世界上流传最广的亲情漫画之一，漫画从父子俩人的奇遇中，看到了向往的自由世界，探索父子关系最深情最真实的答案。
普惠下沉市场，助推扶贫事业，微信支付以公益助学为切口，助力乡村小学教育脱贫，以实际行动践行社会责任感，打造公益扶贫新示范。（马晴）
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