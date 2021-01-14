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知乎投入现金及流量加大创作者支持力度

2021年01月14日15:34 | 来源：新华网
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　　1月13日，知乎在2021新知青年大会上宣布，2021年知乎计划投入总价值数十亿元的现金和流量，继续加大对创作者的支持。

　　“以知乎各个领域的创作者为中心，为广大用户创造价值，将是知乎的长期战略。”知乎创始人、CEO周源在演讲中说，知乎上聚集一大批优秀的内容创作者，他们在知乎解决了一个个问题，分享独有的知识、经验和见解，且形成了专属词汇、自制公约以及良性友好的社区氛围。“创作者像路灯，在黑夜里带来光明，温暖心窝。”

　　据了解，知乎每天新增超过2000万条创作和互动。知乎活跃用户中，18-35岁的青年占比约75%。截至2020年12月，知乎上的总问题数超过4400万条，总回答数超过2.4亿条。

　　周源说，为更好地为新知青年服务，知乎在过去十年持续内容、产品和技术创新。下一个十年，知乎还将继续坚守“让人们更好地分享知识、经验和见解，找到自己的解答”的使命，进行战略升级。

　　他在演讲中宣布，2021年，知乎计划投入总价值数十亿元的现金和流量，加大对创作者的支持。“今天的创作者，带着自己的专业知识，带着自己的影响力，带着对世界的热爱，正在成为全新的内容品牌。我们愿意为所有的创作者，提供足够赋能。”（凌纪伟/文）

(责编：车柯蒙、孙阳)

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