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秦淮数据集团宣布成立业务子集团秦工营造

2021年01月19日10:22 | 来源：中国新闻网
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原标题：秦淮数据集团宣布成立业务子集团秦工营造

　　中新网1月18日电 1月15日，秦淮数据集团宣布，整合集团交付中心BU，正式成立业务子集团秦工营造。秦淮数据集团表示，致力于打造开放、中立、绿色的数字经济底座，为数字普惠贡献最底层的核心价值，是秦淮数据集团始终不忘的初心。在新一代超大规模数据中心的发展过程中，集团锻造了开发建设、装备智造和综合能源三大核心优势；为进一步加快优势能力输出，为客户和行业创造更多的价值，决定将目前最成熟的优势业务升级为BG独立运营。

　　新成立的秦工营造子集团全方位融合数据中心规划、设计、建设和交付等开发建设业务，深层次传承并持续裂变秦淮数据集团新一代超大规模算力基础设施全栈式绿地开发服务能力，充分支撑大数据、人工智能、云计算、物联网、区块链、虚拟现实等技术迭代发展下，数字领导者爆炸式的算力需求，为经济体系数字化升级提供开放、普惠的算力基础设施。

　　变化的不止有业务架构，秦淮数据集团也对外宣布了秦工营造的一系列人事任命，其中，秦工营造总裁将由秦淮数据集团副总裁宋婧女士出任。

　　据悉，宋婧女士是国际知名建筑师，也是秦淮数据集团创立初始加入的核心管理成员之一，曾经领导多个新一代超大规模数据中心的绿地开发建设工作。

(责编：杨曦、孙阳)

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