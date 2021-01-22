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姚劲波：加快标准化品牌化建设 促进首都生活性服务业高质量发展

2021年01月22日19:03 | 来源：人民网-财经频道
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人民网北京1月22日电 1月21日，北京市政协十三届四次会议开幕，北京市政协委员、58同城CEO姚劲波提出《关于进一步促进首都生活性服务业高质量发展的建议》的提案，包括加大政策扶持力度，提升生活性服务业供给能力；加快标准化品牌化建设，提高服务供给水平；积极利用先进技术，促进生活性服务业深度融合；全力做好服务保障，增强劳动者稳定感获得感等。

姚劲波认为，生活性服务业领域宽、范围广，是直接关系到人民群众切身利益与生活质量的民生基础产业。加快全市生活性服务业高质量发展，是北京市推进城市精细化管理、建设国际一流和谐宜居之都的客观要求。要加大政策扶持力度，提升生活性服务业供给能力。根据各细分领域企业实际困难，通过减税降费、普惠金融等手段，提供精准化、差异化支持，缓解企业经营压力；重点培育行业领军企业或机构，对具有先导性、原创性的创新型企业给予政策激励并给予相应补贴等。

同时，加快标准化品牌化建设，提高服务供给水平。姚劲波建议强化政策引导，经常性问计问需于民，持续优化供给结构，更精准适配居民需求；完善养老、健康、体育、文化等重点领域服务标准体系和行业规范，打造高质量生活服务品牌，提升“北京服务”标准化、规范化、品牌化水平；突出管理监督，搭建生活性服务业信息平台，实现政府、企业、从业者、消费者信息互通，实现服务信息全流程可调取、可查询、可追溯。

此外，姚劲波认为要积极利用先进技术，促进生活性服务业深度融合。建议以社区便民为主线，运用大数据统筹打造集教育、文化、医疗、养老、家政、体育等于一体的生活服务综合体，提供一站式消费空间；发挥北京市信息技术资源富集优势，持续为生活性服务企业赋能，以个性化设计、柔性化生产带动定制消费、智能消费、时尚消费和服务消费拓展升级。更要全力做好服务保障，增强劳动者稳定感获得感。建议面向北京市生活性服务业发展急需的家政服务人员、建筑人员等技能型劳动者；鼓励符合条件的企业或机构建设线上职业教育平台；提供更规范的薪资、社保等福利待遇，创造灵活的职业发展通道，稳住服务人员在京就业发展预期，为北京市生活性服务业高质量发展奠定坚实人力基础。

(责编：车柯蒙、刘阳)

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