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2021首科新年论坛在京举办

2021年01月25日08:58 | 来源：人民网-财经频道
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2021年1月23日，“2021首科新年论坛——迈向‘十四五’：创新驱动与城市高质量发展”以网络视频会议的形式成功举办。此次论坛由首都科技发展战略研究院主办，由中国社会科学院城市与竞争力研究中心和联合国工业发展组织绿色产业平台中国办公室协办。

“2021首科新年论坛”聚焦迈向“十四五”：创新驱动与城市高质量发展，持续关注科技创新领域的重大问题。首都科技发展战略研究院和中国社会科学院城市与竞争力研究中心联袂发布《中国城市科技创新发展报告2020》。此外，首都科技发展战略研究院的品牌研究成果“首都科技创新发展指数及报告2020”也在论坛发布。

论坛邀请来自科技部、国家发改委、国家统计局、工业和信息化部、北京市科委、北京市贸促会等部门领导，国务院发展研究中心、中国科学院、中国社会科学院、中国科学技术发展战略研究院、中国科协创新战略研究院、中国科学技术信息研究所、中国科学院科技战略咨询研究院、中国航天系统科学与工程研究院、中共北京市委党校、北京市科学技术情报研究所、北京科学学研究中心、北京师范大学、北京化工大学和北京经济发展研究院等研究机构的专家学者，优秀企业家和媒体代表百余人，以首都科技创新发展和中国城市科技创新发展等角度为切入点，深入探讨在错综复杂的国际环境和我国社会主要矛盾变化带来的新特征新要求下，如何在危机中育先机、于变局中开新局，落实新发展理念、推动高质量发展、构建新发展格局。

首都科技发展战略研究院院长关成华教授公布了“中国城市科技创新发展指数2020”，介绍了报告的研究背景、测算结果和研究发现。2020年中国城市科技创新发展指数排名前20的城市依次为北京、深圳、上海、南京、杭州、广州、苏州、武汉、西安、天津、珠海、无锡、合肥、成都、长沙、厦门、宁波、青岛、济南、常州。

《中国城市科技创新发展报告2020》在2019年研究的基础上，依据自行研发的城市科技创新发展理论框架，进一步挖掘中国城市科技创新特色，完善了中国城市科技创新发展指数指标体系，报告选取中国289个地级及以上城市，从创新资源、创新环境、创新服务、创新绩效四个维度对城市科技创新发展水平进行测度与评估。报告分析总结了中国城市在推动创新型国家建设过程中的经验和不足，以期继续为国家和各级政府提供数据支撑与决策参考。

(责编：杨曦、孙阳)

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