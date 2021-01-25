1月22日，中国光彩事业促进会第六次会员代表大会暨全国抗击新冠肺炎疫情民营经济先进个人表彰大会在京召开。大会宣布，泰康保险集团创始人、董事长兼CEO陈东升获得全国抗击新冠肺炎疫情民营经济先进个人表彰荣誉。

新冠肺炎疫情发生后，陈东升带领泰康保险集团、楚商联合会、武汉大学校友企业家联谊会、武汉大学北京校友会等队伍，快速反应，打响民间力量驰援武汉“第一枪”。泰康倾全集团之力抗击新冠肺炎疫情，累计捐款捐物超1亿元，设立总规模2亿元的“泰康公共卫生及流行病防治基金”。

泰康大健康产业在抗击疫情中发挥巨大能量，投资40亿元建设的泰康同济（武汉）医院主动请战，提前开业，联合解放军支援医疗队救治新冠肺炎患者2060位，获评“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”。泰康之家7个运营的养老社区成为安全堡垒，实现员工与居民的“零感染”。同时，泰康发挥保险主业优势，率先推出包含新冠肺炎责任的“爱心保”公益保障计划，覆盖医护人员及客户近1700万，承保盈余全部捐赠给泰康公卫基金。泰康养老向全国450余万名医护人员捐赠抗疫特别保险，总计赔付超600万元。

陈东升带领的泰康将大健康产业版图和公益事业紧密结合，以其独特的方式、全方位的捐助参与主战场正面作战，成为“抗疫国家队”的重要成员。

(责编：杨曦、孙阳)