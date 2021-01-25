本报电 秦淮数据集团日前成立子集团秦风绿能，推进数据中心绿色发展。由于能源需求大，绿色低碳成为超大规模数据中心可持续发展的关键。秦淮数据集团创始人兼首席执行官居静认为，数据中心运营商应主动求变，实现清洁能源技术与大数据产业的深度融合。据悉，该集团的150兆瓦新能源发电项目已获得山西省政府许可批复，进入建设阶段，秦风绿能将以此为契机，专注新一代超大规模数字基础设施综合能源服务。(沙 迪）

(责编：杨曦、孙阳)