原标题：2021品牌焕新亮相，豌豆思维成《乘风破浪的姐姐2》合作伙伴

1月22日，豌豆思维品牌焕新首次亮相即牵手顶流综艺，成为《乘风破浪的姐姐》第二季官方合作伙伴，这也意味着豌豆思维2021年乘风破浪的正式开启。

万众期待的《乘风破浪的姐姐》第二季在1月22日正式开播，在选择合作品牌时同样精挑细选，保证高标准、高要求、高门槛。而豌豆思维凭借在线小班课领导品牌地位、备受家长好评的良好口碑，与伊利、美团、vivo一同成为《乘风破浪的姐姐》第二季合作品牌，也是其中唯一的小班直播课品牌。通过有效的综艺植入，豌豆思维不仅满足了年轻妈妈育儿的启蒙教育需求，而且填补了明星育儿的多元话题，让节目更贴近观众生活，更具趣味性。

豌豆思维联合创始人兼总裁于大川表示：“我们成为《乘风破浪的姐姐》第二季的合作伙伴，希望通过全国全网最火的综艺影响力，把豌豆思维这个最好在线小班课教育产品推荐给全国的年轻妈妈们，让更多孩子体验到更有趣有效的数学、英语小班课，同时真心希望每个孩子上豌豆思维成为乘风破浪的世界小公民”。

此外，豌豆思维将同步推出2021年“姐姐专属课程”，在即将到来的寒假和开学季，为更多“乘风破浪小豌豆”提供数学思维4-6人精品小班直播课，以同伴学习、充分互动，达到良好学习效果；以真人直播强互动，实时启发孩子思考；以专业好老师用心教学，引导个性化学习；以课程结合生活活学活用，同时将超级飞侠IP融入课程，寓教于乐，让孩子学习更有趣有效。

(责编：栗翘楚、孙阳)