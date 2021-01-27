为满足消费者多样化、个性化的消费需求，同时传播好中国文化，1月22日，人民创意与王府井集团联合打造的人民甄选·王府井聚国潮“2021国潮好物甄选计划”全面上线，与众多国内外品牌强强联合，用国潮好物为“人民的中国年”添彩。

据了解，人民创意X王府井集团携手雅诗兰黛、杨幂启动了“2021国潮好物甄选计划”。人民创意联合王府井集团精选众多全球知名品牌，囊括美妆、服装、家居、食品等品类，邀请明星、达人主播，为消费者甄选高性价比商品、大牌新品、品牌爆款等诸多国潮好物。

人民创意X王府井集团“2021国潮好物甄选计划”将从1月22日延续至2月28日。同时，春节前一个汇集全球国潮好物的H5还将在王府井集团及门店的官方微信上线，不仅有全国各城市门店线上商城的国潮优选商品及年货爆品，还有故宫文具及人民创意的甄选好物。消费者滑动页面即可实现线上“逛街”，足不出户即可选购人民创意X王府井集团所甄选的国潮好物。（牛广文）

(责编：栗翘楚、孙阳)