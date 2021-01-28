临近春节，疫情影响下，不少人许多人选择就地过年，春节期间家政服务市场需求也进一步扩大。为了保障春节期间消费者依然可以享受“随叫随到”的品质家政服务，58同城到家精选开启新春大扫除活动，上线低至5折的全屋大扫除套餐，提供一站式服务。

同时，58同城到家精选推出“慢必赔”的政策，若服务人员上门签到时间晚于预约服务时间，系统将按照设定的赔付标准向用户发放优惠券。此外，平台还推出深夜订单服务，3小时日常保洁服务预约时间延长至21点，并在部分城市推出“极速达”，保证工作人员1小时内上门服务，让品质家政服务随叫随到。

1月28日，58同城宣布演员宋丹丹成为58同城到家精选“随叫随到体验官”。相关负责人介绍说，58同城到家精选将不断推出贴合用户生活的优惠活动，为用户提供低价高质服务的同时，助力商家提质增效，进一步带动行业健康有序发展。（牛广文）

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