人民网北京2月23日电 （记者李源）国务院新闻办公室今天下午举行新闻发布会，介绍国企改革发展有关情况。国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗在回答记者有关国有企业重组的相关提问时指出，下一步，国资委将推动国有资本向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业领域集中，加大对国防军工、能源资源粮食供应、骨干网络、新型基础设施等领域的投入。

彭华岗指出，“十三五”时期，国资委加快推进国有资本布局优化和结构调整，先后完成了12组24家中央企业的重组，新组建和接收了5家企业，中央企业的数量和“十二五”末比，从“十二五”末的106家调整到目前的97家。总的来看，重组的成效非常明显——

一是有力推动了资源向优势企业和主业企业集中，促进了相关行业、产业的高质量发展。比如宝钢、武钢重组后，通过发展高端产品、淘汰落后产能，在钢铁行业转型升级当中发挥了很好的带动作用。

二是有力解决了同质化竞争、重复建设等问题，提升了中央企业的资源配置效率，比如国家管网集团成立，通过对原来的三大石油公司8.86万公里的油气管道的整合，促进了油气管网基础设施向全社会公平开放，为统筹管道建设和运营，更好地在全国范围内进行油气资源的调配提供了有力支撑。

三是切实增强了企业的市场竞争力，在国际标准、行业规则制定上的话语权和影响力不断提升。比如前几年中远集团和中国海运重组后，在综合运力、干散货船队运力、油轮船队运力、杂货特种船队运力、集装箱码头吞吐量等方面实现了多个世界第一，牵头成立了新的航运联盟“海洋联盟”，在全国航运业当中发挥了重要作用。

彭华岗介绍，下一步，国务院国资委将聚焦战略安全、产业引领、国计民生、公共服务等功能，支持中央企业按照市场化原则，采取重组整合等多种途径，加快国有资本的布局优化和结构调整。主要有几个方面的考虑：

一是推动国有资本向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业领域集中，加大对国防军工、能源资源粮食供应、骨干网络、新型基础设施等领域的投入。

二是补齐产业链供应链短板，提升供应链保障能力和产业体系抗冲击能力。

三是推动创新资源的整合协同，加快突破一批行业共性技术和关键核心技术。

四是切实解决部分央企之间的产品相似、资源分散、重复建设等问题，形成资源合力。

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(责编：李源、高雷)