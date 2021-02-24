【编者按】国务院新闻办2月23日下午就国企改革发展有关情况举行发布会。国务院国资委主任郝鹏，国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗在发布会上对国有企业今年和“十四五”时期的重点发展任务和工作部署作介绍，并回应了国企改革相关热点。值得一提的是，本次发布会上不少国资国企改革发展的重要提法备受关注，一起来学习吧！

“两利”即净利润、利润总额，“四率”即营业收入利润率、资产负债率、研发投入强度、全员劳动生产率。

在23日的发布会上，郝鹏介绍，2021年中央企业的经营目标，就是要推动中央企业净利润、利润总额增速高于国民经济的增速，今年的“两利四率”目标，主要是引导企业更加突出主责主业，聚焦提质增效、聚焦改革创新，确保更好地实现高质量发展。

在介绍“十四五”时期国有企业工作部署时，郝鹏指出，“十四五”时期要实现“五个新”和“一个总目标”。“一个总目标”，就是做强做优做大国有资本和国有企业。“强、优、大”的标志性成果，就是在“十四五”期间建成一批世界一流企业。

“十四五”时期要实现的“五个新”：一是高质量发展再上新台阶，在质量效益进一步提升的基础上，进一步实现中央企业规模实力的持续增长。二是科技自立自强展现新作为，“十四五”期间中央企业将进一步加大研发投入力度，加快攻克一批“卡脖子”的关键核心技术，发挥好中央企业的引领作用。三是布局结构调整迈出新步伐，推动中央企业在关系国计民生的重要行业和关键领域地位更加巩固，在前瞻性战略性新兴产业上加大布局力度。四是国资国企改革取得新成效，努力实现中国特色现代企业制度更加成熟定型，市场化经营机制更加灵活高效，管资本为主的国有资产监管体制更加健全。五是党的领导党的建设得到新加强，以高质量党建引领高质量发展。

在回答国资监管体制改革的相关提问时，郝鹏介绍了国资委的“三位一体”职责，即根据党中央、国务院的决策部署和有关法律法规的规定，国资委履行中央企业出资人职责、全国国有资产监管职责和负责中央企业党的建设工作职责。

上述“三位一体”的职能配置实现了“三个结合”，即管资本与管党建相结合、履行出资人职责与履行国资监管职责相结合、党内监督与出资人监督相结合，为国有企业改革发展和党的建设提供了重要保障。

在回答“十三五”时期国企改革成果的提问时，郝鹏介绍了“三个历史性突破”“五个实质性进展”和“一个根本性加强”。

“三个历史性突破”，一是全面完成公司制改制，从法律上厘清了政府与企业的职责边界，使企业独立市场主体地位从根本上得以确立。大家知道，以前企业是按照全民所有制工业企业法注册的，在这期间我们推动公司制改革，现在全部用《公司法》来规范国有企业。二是首次实现了国有企业的功能分类，有效解决了过去工作中存在的“一刀切”问题，实现了分类改革、分类监管、分类发展。三是总体解决企业办社会和历史遗留问题，有力解决了长期以来政企不分、社企合一等问题，使国有企业更加公平地参与市场竞争。

“五个实质性进展”，一是建设中国特色现代企业制度取得了实质性进展。二是健全市场化经营机制取得了实质性进展。三是混合所有制改革取得了实质性进展。四是国有经济布局优化和结构调整取得了实质性进展。五是完善国有资产监管体制取得了实质性进展。

“一个根本性加强”，就是国有企业党的领导和党的建设得到根本性加强，为企业改革发展提供坚强保证。

在回答未来国企改革将在哪些领域重点推进的提问时，郝鹏指出，2021年国资央企将坚持稳中求进的工作总基调，抓住构建新发展格局的关键点，把握好“一个抓手、四个切口”，紧盯三年行动方案提出的“三个明显成效”的目标，紧盯重点难点问题发力攻坚，力争今年年底实现国企三年攻坚任务的70%，推动国有企业改革三年行动取得决定性成效。

“一个抓手”就是加强党的领导和完善公司治理相统一。

“四个切口”一是提高效率，增强企业活力，形成更高质量的投入产出关系；二是狠抓创新，强化创新激励，在加快实现科技自立自强方面发挥支柱带动作用；三是化解风险，突出主责主业，压减企业管理层级，压实监管和股东责任；四是规范核算，在实行公益性业务分类核算、分类考核上取得重要成果，加快建立和完善国有经济统计指标体系和评价制度。

两非，即非主业、非优势，两资，即低效资产、无效资产。

在介绍“十三五”时期国企改革成果时，郝鹏表示，在优化布局、狠抓创新上进一步发力攻坚。要紧紧围绕好战略安全、产业引领、国计民生、公共服务等功能，加大前瞻性战略性新兴产业等领域的布局力度，加大战略性重组和专业化整合，持续推动非主业、非优势“两非”和低效、无效资产“两资”的退出。

在回答“十四五”时期国有企业在促进我国实现科技自立自强中发挥作用的相关问题时，郝鹏表示，要努力打造科技创新“特区”。对科技创新工作进一步加大政策支持力度，坚持能给尽给、应给尽给，对企业研发投入在经营业绩考核中全部视同利润加回，对于科技创新取得重大成果的企业给予更高的加分奖励。国资委还将深化“科改示范行动”，将更多国有资本经营预算用于支持关键核心技术攻关，积极推行科研项目“揭榜挂帅”、项目经费包干制等新型管理模式，营造良好的创新环境。

在回答地方国企债务监管的相关问题时，彭华岗表示，要督促指导企业加强债务风险的防控，就要把握好“三个结合”，也就是“点面结合、长短结合、防禁结合”，关键是突出一个“严”字。

“点面结合”，就是面上严控企业负债率，分行业确定负债率的警戒线、管控线，一企一策确定负债率的年度目标，保持整体债务水平的稳健可控。点上严管高风险企业，对于负债率过高、流动性紧张的企业纳入重点管控名单，实施特别监管；推动高负债子企业回归正常负债水平。

“长短结合”，就是长期抓资金安全，严禁企业超越财务承受能力盲目举债投资，强化集团资金集中管理，严控非主业投资预算；短期防债券违约，对企业债券占带息负债比例，短期债券占全部债券比例实施分类管理。

“防禁结合”，就是既严防风险积累，加强金融衍生品、信托、基金、担保等金融业务的日常监测和专项检查，主动控制新增金融业务，防止脱实向虚；又严禁高风险业务，对开展融资性贸易的露头就打、严肃问责，全面清理“空转”“走单”贸易业务。

（编辑制图：李源）

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(责编：李源、高雷)