人民网北京2月26日电 （记者李源）记者从农业农村部获悉，2月25日，农业农村部组织召开全国重大动物疫病分区防控暨2021年全国重大动物疫病防控工作视频会议。会议指出，各地和各级畜牧兽医部门要高度重视，坚持从讲政治的高度，充分认识做好动物防疫、保障猪肉等重要农副产品有效供给的重要意义，坚持问题导向、目标导向和结果导向，牢牢守住不发生区域性重大动物疫情的底线，促进畜牧业高质量发展，维护公共卫生安全。

会议要求，各地要加快推进非洲猪瘟等重大动物疫病分区防控，按照防疫优先、保供为要的总体要求，抓好各项措施落地和创新提升，统筹做好动物防疫、生猪调运监管和产销衔接等工作。要扎实开展春秋季高致病性禽流感等动物疫病集中免疫，毫不松懈抓好非洲猪瘟常态化防控，指导养殖场户切实做好仔猪腹泻防控，严打非法生产经营使用非洲猪瘟疫苗的行为。大力开展无疫区和无疫小区建设，完善和落实防控制度机制，提升综合防控能力。抓好新修订的《动物防疫法》宣传贯彻，推动加强立法、执法、司法和普法工作，全面推进依法治疫。

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(责编：李源、高雷)