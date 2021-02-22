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唐仁健：保障粮食安全 重点是做好“藏粮于地、藏粮于技”

2021年02月22日10:39 | 来源：人民网
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人民网北京2月22日电 （记者李源）国务院新闻办公室今天上午举行新闻发布会，介绍全面推进乡村振兴加快农业农村现代化有关情况。中央农办主任、农业农村部部长唐仁健在回答记者有关粮食安全的提问时指出，要努力种植粮食，确保规划要建成的10.75亿亩高标准农田。具体提高建设的标准和质量是，确保一季能够产1000斤，两季能够产1吨粮。

针对粮食安全问题，唐仁健表示，对于中国这样一个有着14亿人口的大国来讲，保障粮食安全是一个永恒的课题。这些年，我国粮食年年丰收，去年达到了13390亿斤，创造了历史新高，比上一年增了100多亿斤。全社会的库存目前非常充裕。“我可以非常负责任地告诉大家，中国的粮食安全是完全有保障的，我们有能力端牢自己的饭碗。”唐仁健说。

唐仁健指出，确实也要看到我国的粮食供求不宽，一直是处于紧平衡的状态。未来随着人口增长，特别是消费的升级，粮食需求还会有刚性增长。同时，再加上外部形势的不确定性、不稳定性也明显增加。所以在粮食安全问题上一刻也不能掉以轻心，必须尽可能把安全系数打得高一些，真正做到手中有粮、心中不慌。

唐仁健介绍，保障粮食安全，重点是做好“藏粮于地、藏粮于技”，这是确保国家粮食安全的物质基础。下一步，中央农办、农业农村部将采取“长牙齿”的硬措施，落实最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”和防止耕地“非粮化”，牢牢守住18亿亩耕地红线，同时还要确保15.5亿亩永久基本农田主要种植粮食及瓜菜等一年生的作物。同时保护好、利用好黑土地这个耕地中的大熊猫，尤其是把东北这个大粮仓保好、建好。此外，增加粮食产量根本的出路还是要向科技要单产、要效益，坚持农业科技要自立自强，下决心打好种业翻身仗，用现代的农业科技和物质装备来强化粮食安全的支撑。

同时，还要建立“辅之以利、辅之以义”的“两辅”的机制保障：

“辅之以利”就是要让农民种粮有钱赚，能够多得利，在政策手段上要坚持和完善农业的价格和补贴政策。

“辅之以义”就是要压实地方党委政府在粮食安全上的义务和责任。“所以这次中央农村工作会议和一号文件都明确下一步粮食安全要实行党政同责，以前主要强调的是省长负责制。通过这些努力来确保各省（区、市）粮食播种面积和产量能够保持稳定，有条件的还要不断提高。”唐仁健解释道。

唐仁健表示，保供给既要保数量，下一步还要考虑保多样、保质量。要把农业供给侧结构性改革这篇文章继续做深、做细、做实，进一步调整和优化农业的生产结构，包括区域布局和产品结构，推动品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产，让生产出来的农产品种类更多、质量更优、销路更畅、效益更好，更好地满足城乡居民多样化的消费需求。

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(责编：李源、章斐然)

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