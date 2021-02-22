人民网北京2月22日电 （记者李源）国务院新闻办公室今天上午举行新闻发布会，介绍全面推进乡村振兴加快农业农村现代化有关情况。中央农办主任、农业农村部部长唐仁健在回答记者有关猪肉价格的提问时指出，随着新增的生猪产能陆续兑现为猪肉产量，猪肉市场供应最紧张的时期已经过去，后期供需关系将会越来越宽松。预计今年一季度即3月份前后，将比上年同期增长四成左右。到6月份前后，生猪存栏可以恢复到2017年正常年景的水平。下半年，生猪出栏和猪肉供应将逐步恢复到正常年景水平。

农产品的价格，特别是“菜篮子”产品的价格，一直是民生关注的焦点。唐仁健在发布会上介绍，从去年开始农业农村部就采取了多项措施来支持恢复生猪的产能，稳定生猪生产和市场供应。按原来的计划，去年年底生猪存栏要恢复到正常年景，也就是2017年水平的80%。截至去年底，已经恢复到92%以上，超过预期12个百分点。所以在这样的价格水平上，最近尤其在“两节”前后才能感到，猪肉价格没有像前些时期那么大幅度增长，现在市场供应供求总体势头是好的。

唐仁健表示，今年中央一号文件对这个问题非常重视，要求保护生猪基础产能，健全生猪产业平稳有序发展长效机制。所以既要立足当前抓恢复，同时也要着眼长远稳生产。下一步农业农村部将密切监测生产发展的动态，抓紧研究稳住和储备生猪产能的具体办法，以确保生猪产业能够平稳的发展。

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