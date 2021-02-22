人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

农业农村部：猪肉市场供应最紧张时期已过去

2021年02月22日11:02 | 来源：人民网
小字号

人民网北京2月22日电 （记者李源）国务院新闻办公室今天上午举行新闻发布会，介绍全面推进乡村振兴加快农业农村现代化有关情况。中央农办主任、农业农村部部长唐仁健在回答记者有关猪肉价格的提问时指出，随着新增的生猪产能陆续兑现为猪肉产量，猪肉市场供应最紧张的时期已经过去，后期供需关系将会越来越宽松。预计今年一季度即3月份前后，将比上年同期增长四成左右。到6月份前后，生猪存栏可以恢复到2017年正常年景的水平。下半年，生猪出栏和猪肉供应将逐步恢复到正常年景水平。

农产品的价格，特别是“菜篮子”产品的价格，一直是民生关注的焦点。唐仁健在发布会上介绍，从去年开始农业农村部就采取了多项措施来支持恢复生猪的产能，稳定生猪生产和市场供应。按原来的计划，去年年底生猪存栏要恢复到正常年景，也就是2017年水平的80%。截至去年底，已经恢复到92%以上，超过预期12个百分点。所以在这样的价格水平上，最近尤其在“两节”前后才能感到，猪肉价格没有像前些时期那么大幅度增长，现在市场供应供求总体势头是好的。

唐仁健表示，今年中央一号文件对这个问题非常重视，要求保护生猪基础产能，健全生猪产业平稳有序发展长效机制。所以既要立足当前抓恢复，同时也要着眼长远稳生产。下一步农业农村部将密切监测生产发展的动态，抓紧研究稳住和储备生猪产能的具体办法，以确保生猪产业能够平稳的发展。

相关新闻

二〇二一年中央一号文件（全文）

唐仁健解读二〇二一年中央一号文件

人民日报：让广大农民过上更加美好的生活

(责编：李源、章斐然)

分享让更多人看到

推荐阅读
农业农村部：猪肉市场供应最紧张时期已过去
　　人民网北京2月22日电 （记者李源）国务院新闻办公室今天上午举行新闻发布会，介绍全面推进乡村振兴加快农业农村现代化有关情况。中央农办主任、农业农村部部长唐仁健在回答记者有关猪肉价格的提问时指出，随着新增的生猪产能陆续兑现为猪肉产量，猪肉市场供应最紧张的时期已经过去，后期供需关系将会越来越宽松。…
唐仁健：保障粮食安全 重点是做好“藏粮于地、藏粮于技”
　　人民网北京2月22日电 （记者李源）国务院新闻办公室今天上午举行新闻发布会，介绍全面推进乡村振兴加快农业农村现代化有关情况。中央农办主任、农业农村部部长唐仁健在回答记者有关粮食安全的提问时指出，要努力种植粮食，确保规划要建成的10.75亿亩高标准农田。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部