人民网北京2月22日电 （记者李源）国务院新闻办公室今天上午举行新闻发布会，介绍全面推进乡村振兴加快农业农村现代化有关情况。中央农办主任、农业农村部部长唐仁健在发布会上介绍，2020年，农民收入增速连续11年快于城镇居民，城乡居民收入差距由上年的2.64：1缩小到2.56：1，农民人均收入提前一年实现比2010年翻一番目标。

唐仁健表示，2020年，农业农村发展克服疫情灾情严重影响，保持了稳中有进、稳中向好的势头，为“十三五”划上圆满的句号。主要表现在：

一是农业生产能力迈上新台阶。粮食产量连续6年保持在1.3万亿斤以上，农业科技进步贡献率超过60%，主要农作物良种基本实现全覆盖，耕种收综合机械化率达到71%，农作物化肥农药施用量连续4年负增长。

二是脱贫攻坚战取得决定性胜利。现行标准下农村贫困人口全部脱贫，832个贫困县全部摘帽，消除了绝对贫困和区域性整体贫困，创造了人类减贫史上的奇迹。

三是农民收入持续较快增长。农民收入增速连续11年快于城镇居民，城乡居民收入差距由上年的2.64：1缩小到2.56：1，农民人均收入提前一年实现比2010年翻一番目标。

四是农村面貌焕然一新。农村人居环境明显改善，基础设施和公共服务突出短板加快补上，农村改革向纵深推进，乡村发展活力明显增强。农业农村发展取得新的历史性成就，为如期全面建成小康社会奠定了坚实的基础。

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