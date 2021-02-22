人民网北京2月22日电 （记者李楠桦）国务院新闻办公室今天上午举行新闻发布会，介绍全面推进乡村振兴加快农业农村现代化有关情况。农业农村部副部长张桃林在回答记者有关我国种业形势的提问时指出，当前，我国自主选育的粮食种子品种种植面积占到95%以上，做到了“中国粮主要用中国种”，猪牛羊等畜禽和部分特色水产种源立足国内有保障，畜禽、水产的核心种源自给率分别达到了75%和85%。

种业发展情况怎么样？张桃林表示，农业现代化，种业是基础，是农业产业链的源头。总的来讲，我国农业用种安全是有保障的，风险也是可控的，特别是党的十八大以来，我国种业科技和产业发展取得了明显成效。

张桃林指出，我国种业发展还存在不少短板弱项，包括品种水平差距比较明显、种业自身问题较突出和缺乏高品质及有特殊功能的品种等问题。“目前，世界种业正迎来以基因编辑、合成生物学、人工智能等技术融合发展为标志的现代生物育种科技革命，需要我们抓住机遇、加快创新，打好种业翻身仗，从而实现种业的跨越式发展。”张桃林说。

张桃林表示，中央一号文件已经对打好种业翻身仗做了顶层设计和系统部署，涉及到种质资源保护、育种科研攻关、种业市场管理等种业全链条。围绕国家粮食安全和重要农副产品的保数量、保多样、保质量的“三保”要求，遵循种业创新发展规律，破卡点、补短板、强优势，下一步要做好五方面工作。

一是种质资源要保起来。这是种业科技创新的源头。要抓紧开展农作物和畜禽、水产资源的调查收集，把这些基础性工作要做好。实施种质资源的精准鉴定评价，建好国家种质资源库，建立健全种质资源保护利用体系。

二是自主创新要活起来。这是种业发展的关键。要加强种业核心关键技术攻关，特别是当前要加快实施现代农业生物育种重大科技项目，深入实施农作物和畜禽育种联合攻关，有序推进生物育种产业化应用，同时要加强基础性前沿性研究，特别是要推进南繁硅谷等创新基地的建设。

三是种业企业要强起来。这是种业科技及种业产业发展的一个关键主体。要遴选一批优势企业予以重点扶持，深化种业“放管服”改革，促进产学研结合、育繁推一体，建立健全商业化育种体系。

四是基地水平提起来。这是种源保障的基础。要发展现代化农作物制种基地，建好国家畜禽核心育种场和水产原良种场，健全良种供应应急保障体系。

五是市场环境要优起来。这是种业创新的保障。净化种业市场，核心是要加强知识产权保护，保护知识产权就是保护创新，严格品种管理和市场监管。

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