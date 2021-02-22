人民网北京2月22日电 （记者李源）国务院新闻办公室今天上午举行新闻发布会，介绍全面推进乡村振兴加快农业农村现代化有关情况。中央农办主任、农业农村部部长唐仁健在发布会上指出，今年的中央一号文件既立足当前，突出年度性、时效性，部署好今年必须完成的任务，是管今年的“任务书”；也兼顾长远，着眼“十四五”开局，突出战略性、方向性，明确“十四五”时期的工作思路和重点举措，因此它也是管5年的“施工图”。

昨日，新华社受权播发了《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》，也就是2021年中央一号文件。这是新世纪以来，中央连续发出的第18个一号文件，为广大农民群众送去了牛年新春的“政策大礼包”。

发布会上，唐仁健介绍，今年中央一号文件围绕全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化，对“三农”工作作出全面部署。文件包括5个部分26条，主要内容可以概括为“两个决不能，两个开好局起好步，一个全面加强”——

“两个决不能”就是巩固拓展脱贫攻坚成果决不能出问题、粮食安全决不能出问题。强调设立衔接过渡期，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，确保守住不发生规模性返贫底线。明确要求“十四五”各省（区、市）要稳定粮食播种面积、提高单产水平，确保粮食产量稳定在1.3万亿斤以上。

“两个开好局起好步”就是农业现代化、农村现代化都要开好局起好步。农业现代化方面，突出部署解决种子和耕地两个要害问题，强化现代农业科技和物质装备支撑，着力构建现代乡村产业体系、现代农业经营体系，推进农业绿色发展。农村现代化方面，以实施乡村建设行动为抓手，部署一批农村人居环境、基础设施和公共服务、农村消费、县域内城乡融合发展等方面的重点工程和行动。

“一个全面加强”就是加强党对“三农”工作的全面领导。对健全党的农村工作领导体制和工作机制、加强党的农村基层组织建设和乡村治理等方面提出明确要求，强调要强化农业农村优先发展投入保障。

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