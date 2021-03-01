【编者按】脱贫攻坚战的全面胜利，标志着我们党在团结带领人民创造美好生活、实现共同富裕的道路上迈出了坚实的一大步。近日，《人民日报》连续推出“兑现向全国人民作出的庄严承诺”系列评论员观察文章，回顾波澜壮阔的历程，瞻望美好幸福的未来。人民网对此系列评论进行集纳整合，旨在解读中国创造奇迹背后的减贫“密码”。

谱写人类反贫困历史新篇章

现行标准下农村贫困人口全部脱贫，贫困县全部摘帽，消除了绝对贫困和区域性整体贫困，近1亿贫困人口实现脱贫，解决困扰中华民族几千年的绝对贫困问题取得历史性成就，千百年来中华民族孜孜以求的小康梦想即将实现。这前所未有的脱贫奇迹，生动彰显了中国共产党领导和我国社会主义制度的政治优势。

这样的优势，体现在许多具有原创性、独特性的重大举措上——

加强领导是根本、精准是要义、资金投入是保障、各方参与是合力、从严从实是要领、群众动力是基础，这些经验成为打赢脱贫攻坚战的方法论指导；

发展生产脱贫一批、易地搬迁脱贫一批、生态补偿脱贫一批、发展教育脱贫一批、社会保障兜底一批，实施“五个一批”工程成为精准施策、全方位出击的重要战术；

以《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》为纲领，中央和国家机关出台一系列政策文件或实施方案，各地相继出台和完善“1+N”的脱贫攻坚系列配套措施，形成了一套中国特色脱贫攻坚制度体系。

纲举而目张，全国各地展开了脱贫攻坚的生动实践，产业扶贫、交通扶贫、教育扶贫、健康扶贫、金融扶贫、电商扶贫……很多“老大难”问题有了针对性解决方案。正如联合国秘书长古特雷斯指出：“中国的经验可以为其他发展中国家提供有益借鉴。”

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脱贫奇迹彰显政治优势

是什么力量推动我们知难攻难、知重负重？是什么力量在确保不获全胜、决不收兵？这个力量，就是中国共产党领导和我国社会主义制度的政治优势。

政治优势，来自党的集中统一领导。世界上从来没有哪个政党，像中国共产党这样把脱贫攻坚作为优先政策目标，并且集中全党全国力量持之以恒投入其中，在接续奋斗中，创造脱贫攻坚的历史伟业。从脱贫攻坚战打响，到攻克贫困堡垒，人们总是喜欢用战役来形容脱贫攻坚，党中央是坐镇中军帐的“帅”，车马炮各展其长，一盘棋大局分明，形成万众一心、无坚不摧的强大合力。五级书记抓扶贫，党员干部冲在最前、守到最后，一面面党旗在脱贫一线高高飘扬，成为“中国特色社会主义制度的最大优势是中国共产党领导”的生动诠释。

政治优势，来自中国特色社会主义集中力量办大事的制度优势。“积力之所举，则无不胜也。”在曾经深度贫困的四川凉山，一支支工作队扎进贫困山村；在贵州大石山区，当地土特产飞向全国；在曾经贫瘠的宁夏西海固，一个个东西扶贫协作项目带来新活力……从东北林海到西南边陲，从沿海发达地区到深度贫困地区，优质项目在贫困地区落地，帮扶平台与贫困群众对接。党政机关、企事业单位、社会组织都积极投身到脱贫攻坚行动中，真正做到了全民动员、全民参与，画出了脱贫攻坚的最大同心圆。

政治优势，来自中国特色脱贫攻坚制度体系。从实行“中央统筹、省负总责、市县抓落实”的工作机制，到建立各负其责、各司其职的责任体系，精准识别、精准脱贫的工作体系，上下联动、统一协调的政策体系，保障资金、强化人力的投入体系，因地制宜、因村因户因人施策的帮扶体系，广泛参与、合力攻坚的社会动员体系，多渠道全方位的监督体系和最严格的考核评估体系……党的十八大以来，政府、市场、社会协同参与的大扶贫格局逐步形成。正是这些具体的制度安排，形成了中国特色脱贫攻坚制度体系，确保脱贫攻坚始终在制度的轨道上砥砺前行。

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初心使命，让老百姓过上好日子

在脱贫攻坚的伟大实践中，一个个扶贫项目的落地、一座座贫困堡垒的攻克、一道道发展难题的解决，无不饱含着亿万人民对美好生活的向往，承载着共产党人始终不渝的初心使命。

党的十八大以来，全国累计选派300多万名第一书记和驻村干部，每年保持近100万人在岗开展驻村帮扶。从大兴安岭到秦巴山区，从黄土高坡到云贵高原，从武夷山区到乌蒙山区，从大别山区到吕梁山区，“哪里有贫困，哪里就是主战场”。广大扶贫干部和贫困群众想在一起、干在一起，用艰苦付出和默默奉献履行使命、兑现承诺，生动诠释了一切为了人民、一切依靠人民的价值底色。

只有始终把人民安居乐业、安危冷暖放在心上，用心用情用力解决群众关心的就业、教育、社保、医疗、住房、养老、食品安全、社会治安等实际问题，一件一件抓落实，一年接着一年干，努力让群众看到变化、得到实惠，才能不断满足人民群众对美好生活的需要。

“为政之道，以顺民心为本，以厚民生为本”。让老百姓过上好日子，是我们一切工作的出发点和落脚点。为人民对美好生活的向往矢志奋斗，把人民至上刻写在老百姓的获得感幸福感安全感之中，我们就一定能在实现中华民族伟大复兴的道路上创造更多奇迹、实现更大辉煌。

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精准扶贫，“一把钥匙开一把锁”

精准，是一个又一个中国脱贫故事背后的关键词；因地制宜、精准施策，成为中国减贫事业取得巨大成就的宝贵经验之一。

从开展建档立卡、选派驻村干部，解决“扶持谁、谁来扶”的问题，到推进分类施策、建立贫困退出机制，解决“怎么扶、如何退”的问题；从因地制宜实施“五个一批”工程，到严格落实“六个精准”明确要求，在精准扶贫方略引领下，全国各地找准穷根，因村因户因人施策，因贫困原因施策，因贫困类型施策，让“中国之治”再次书写令世界刮目相看的奇迹。

在精准施策上出实招、在精准推进上下实功、在精准落地上见实效，正是因为精准扶贫方略坚持以“实”字当头，各项政策红利才能落到扶贫对象身上，从而保证脱贫攻坚顺利实施。中国幅员辽阔，各地贫困问题复杂多样，只有贯彻精准扶贫方略，一切从实际出发，才能确保扶贫举措对症下药，取得实效。在这个意义上，“精准”既是脱贫攻坚的重要方法论之一，也是一种科学的思维方式，更是一套务实的工作方法。

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有效衔接，做好乡村振兴大文章

党的十八大以来，从近1亿贫困人口实现脱贫，到832个贫困县全部脱贫摘帽，全面建成小康社会取得伟大历史性成就，新时代脱贫攻坚目标任务如期完成，不仅带给群众实实在在的获得感，更夯实了“更好的日子还在后头”的根基，为推动乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴奠定了坚实基础。特别是在脱贫攻坚中，我们进一步彰显了制度优势、激发了亿万人民的精气神，这构成做好乡村振兴这篇大文章的信心和底气。

正是因为坚持“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”的长远谋划，坚持做好脱贫攻坚和乡村振兴的有效衔接，我们才能不断提高脱贫的质量、提升脱贫群众的幸福指数。

从党的十九大擘画乡村振兴战略，到制定出台《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》，脱贫攻坚衔接乡村振兴，初心不改、方向不变，力度不减、脚步不停，推动贫困地区步入发展“快车道”，跑出致富奔小康的“加速度”。

民族要复兴，乡村必振兴。全面建设社会主义现代化国家，实现中华民族伟大复兴，最艰巨最繁重的任务依然在农村，最广泛最深厚的基础依然在农村。当前，我国发展不平衡不充分问题仍然突出，城乡区域发展和收入分配差距较大，相当一部分脱贫户基本生活有了保障，但收入水平仍然不高，脱贫基础还比较脆弱。唯有做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，工作不留空档，政策不留空白，才能确保脱贫成果经得起检验，让农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足的目标变成现实。

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(责编：李源、章斐然)