全国政协常委葛红林：落实碳达峰碳中和决策 推动有色金属工业高质量发展

人民网北京3月9日电 （记者杜燕飞）“‘碳达峰’‘碳中和’行动给我国有色金属工业发展带来了机遇与挑战。”近日，全国政协常委、中国有色金属工业协会党委书记葛红林接受人民网记者专访时表示，有色金属工业要严控产能总量，提升产业水平，改善能源结构，推动技术创新，推动实现以电解铝行业为重点的“碳达峰”。

葛红林指出，“十四五”时期，我国有色金属工业要实现产业链、供应链更加安全稳定、关键核心技术更加自主可控，推动有色金属工业高质量发展。

全国政协常委、中国有色金属工业协会党委书记葛红林。受访者供图

人民网：今年的《政府工作报告》提出，要扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。在此背景下，我国有色金属工业面临哪些机遇与挑战？

葛红林：2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。今年的《政府工作报告》提出，要扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。

碳达峰、碳中和行动，给我国有色金属工业发展带来了机遇与挑战。一方面，将推动行业企业加快绿色转型，加强技术创新；以铝代钢的轻量化节能优势将进一步凸显，对应用领域的碳达峰、碳中和提供支撑。另一方面，行业企业在推进碳达峰的同时，也将快速地压减碳峰值水平，为碳中和作出贡献。

据中国有色金属工业协会初步统计：2020年我国有色金属工业二氧化碳总排放量约6.5亿吨，占全国总排放量的6.5%。其中，电解铝二氧化碳排放量约4.2亿吨，是有色金属工业实现“碳达峰”的重要领域。

目前，电解铝行业的用电结构也偏重于化石能源，电解铝生产过程中消耗电力产生的排放占到总排放量的87%。因此，优化能源结构，是电解铝行业也是有色金属工业实现碳达峰的“牛鼻子”。

人民网：下一步，有色金属工业将怎样助力我国实现碳达峰、碳中和目标？

葛红林：近年来，我国电解铝行业积极推进布局调整和能源结构优化，2020年电解铝行业能源结构中，可再生能源比重同比已上升8个百分点。目前，中国有色金属工业协会正在配合有关政府部门制定《中国电解铝行业碳排放达峰行动方案》。

有色金属工业要实现以电解铝行业为重点的碳达峰，需要在以下几个方面展开工作：一是严控有色金属工业产能总量。电解铝产量是决定有色金属工业碳排放的关键因素，要严控电解铝产能4500万吨“天花板”不放松，严禁以任何形式新增产能，对铜等品种也要严控冶炼产能总量，并探索建立有色金属消费峰值预警机制。

二是提升再生有色金属产业水平，承接需求结构转化。当前，再生铜、再生铝、再生铅、再生锌产量占比稳步提升，承接了有色金属需求结构的转化，对实现碳达峰、碳中和目标提供了保障，要继续完善相关产业政策，提升再生有色金属行业企业规范化、规模化发展。

三是优化产业布局，改善能源结构。在考虑清洁能源富集地区生态承载力的前提下，鼓励电解铝产能向可再生电力富集地区转移、由自备电向网电转化，从源头削减二氧化碳排放。

四是推动技术创新，降低碳排放强度。有色金属工业应加强余热回收等综合节能技术创新，提高智能化管理水平，减少能源消耗环节的间接排放；要提升短流程工艺行业占比，持续优化工艺过程控制，进一步降低能耗、物耗，降低行业碳排放强度。

五是推动革命性技术示范应用。加强基础研究，开展以惰性阳极电解铝生产为代表的颠覆性技术研发、推广，降低二氧化碳排放总量。

人民网：今年的《政府工作报告》提出，优化和稳定产业链供应链。保障我国矿产资源安全，如何发挥有色金属工业稳产业链供应链的作用？

葛红林：经过持续近二十年的快速发展，我国已成为世界有色金属矿业大国，但由于矿产资源禀赋不佳，且受生态环境约束，生产成本大幅提高；钨、锡、钼、锑、稀土等矿产虽然具有较强的资源优势，后续产业链也完整，但存在“强而不精”的情况。

为促进有色金属工业发展，建议要继续加大对铜矿等战略性矿产资源勘查力度；建立境外稳定供应渠道，开发境外资源；加快构建废旧物资循环利用体系，建立实施再生回收行业规范条件制度及标准，培育再生资源行业骨干企业。

在稳产业链供应链方面，对有色金属工业来说，要格外重视有色金属工业供应链安全，组织关键技术研发与应用攻关，提升具有自主知识产权的高端供应能力，加快“补短板”步伐。要重点保障国内关键有色金属全产业链循环畅通，建立上下游协调协同机制，确保行业产业链稳定运行。

人民网：在新发展格局下，我国有色金属工业将如何发挥自身优势助力构建新发展格局？

葛红林：面对新时代、新形势、新任务、新目标，有色金属工业仍处在大有可为的历史机遇期。我们要努力实现产业链、供应链更加安全稳定，关键核心技术更加自主可控，在促进有色金属工业强国建设道路上迈出新的更大步伐。

围绕这一目标，我们要从三方面发力：一是要对标世界一流，加速推动有色金属工业强国建设。找准核心要素、关键指标，定标准、立标杆，继续发扬优势，尽快补上短板，以差距为导向，加快追赶和超越。

二是要坚持供给侧结构性改革，加快形成新发展格局。用好“加减乘除”四字口诀，推动供给侧结构性改革不断取得突破。同时，加强需求侧管理，拓展市场潜力，参与全球资源开发和产业重塑。

三是要坚持“大有色”发展方向，凝聚强大发展合力。要发挥集中力量办大事的优势，提高产业集中度和行业自治自律水平，推动全行业产业链上下游之间、各类所有制企业之间、中央和地方企业之间更好地协同发展，打造更加团结有力的有色大家庭，提升国际影响力。

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