尹同跃代表：强化产业生态融合 推动汽车产业高质量发展

第十三届全国人大代表，奇瑞汽车股份有限公司党委书记、董事长尹同跃。受访者供图

人民网北京3月7日电 （许维娜）进入“十四五”，高质量发展给汽车行业提出了更高要求。2021年中国汽车行业将迎来怎样的发展？

“基于对汽车产业的深度实践和调研，今年全国两会我就车载芯片、智能网联汽车产业发展等问题提出了九项议案建议。”全国人大代表，奇瑞汽车股份有限公司党委书记、董事长尹同跃接受人民网财经采访时表示，希望助力解决中国汽车产业转型升级过程中遇到的突出问题，推动行业高质量发展。

强化产业生态融合

突破车载芯片“卡脖子”技术

芯片产业是一个集技术、资本与人才于一体的产业生态。2020年，多部委联合发布的《智能汽车创新发展战略》和国办印发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》中，均明确提出推进车规级芯片的研发与产业化，加快智能化系统推广应用和新能源汽车产业高质量发展，增强产业核心竞争力。

对此，尹同跃建议：一是加强国产车载芯片技术路线发展的顶层设计，明确发展目标，加大芯片产业链建设及知识产权保护力度；二是支持成立芯片创新发展平台，从标准、规范、人才、技术层面给予芯片行业、零部件行业与整车支持；三是强化产业生态融合，推动芯片生态与部件生态、整车生态融合发展。

统筹智能网联汽车示范区测试准入互认

加快推进C-V2X技术应用

尹同跃表示，近年来我国C-V2X技术应用得到快速发展，但由于各示范区场景、设备、方案的不同特点，作为主机厂端推进多场景应用会付出多重的准入及通讯协议匹配投入。

尹同跃建议，建立测试车辆上路准入结果互认机制，使用统一的C-V2X通讯技术，推进车企上市新车具备嵌入式的蜂窝连接功能，并鼓励地方建立应用示范区，推动智能网联汽车产业发展。

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