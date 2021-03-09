雷军代表：政府工作报告振奋人心 重点关注数字经济建设

人民网北京3月9日电 （记者毕磊）“在会场听到6%这个数字时，我的精神为之一振。在一系列强有力政策的指引和激励下，中国的科创产业将展现出更强的创新活力，为高质量发展、可持续发展作出更大贡献。”在接受人民网记者采访时，全国人大代表、小米集团董事长兼CEO雷军表达了听完《政府工作报告》的感受。

记者了解到，雷军今年带来了3份建议，分别为“进一步推进智能制造发展”“帮助老年人融入数字生活”以及“加快推进县域医防数字化建设”。

在进一步推动我国智能制造发展方面，雷军建议，营造有规划、可预期的宏观政策环境，引导龙头企业更好发挥示范带动作用；推动产学研协同研发，组建创新联合体，夯实智能制造装备和关键部件的基础研发能力；持续培育智能制造服务平台，力争在工业软件、智能制造系统方面取得更大突破；通过引进来、培养好、促转型等方式，加速填补智能制造人才缺口。他提到，当前智能制造已成为做大做强做优中国制造、中国创造的突破口，是推动新旧动能转换、实现高质量发展的重要支撑。

针对我国老年人面临的“数字鸿沟”问题，雷军也带来了“关于运用智能技术帮助老年人更好融入数字生活的建议”。雷军认为，互联网智能技术对日常生活的渗透程度日益提高，呈现出全场景应用及快速迭代的特征，这加剧了老年人融入数字生活的困难与挑战。

老年人运用智能技术融入数字社会，是关系到未来社会运转治理、经济持续发展的重要课题，全面提升智能技术、产品与服务的适老性已成社会热点和行业共识。“比如，手机可以设计一些方案，如字体自动放大、按键操作简单等，智能设备在助老的各项标准上也要逐步统一。”雷军说。

雷军建议，推动老年人数字化服务尽快纳入国家信息化基础设施建设；指导建立智能技术适老化标准体系；推动智能技术适老场景与新兴业态融合发展；引导和鼓励全社会共同助力智能技术适老的宣传推广。“比如，老年人在家里摔倒了或者发生火灾、煤气泄漏等意外事件，将老年人智能家居的数据和智慧社区的数据进行联动，实现快速响应救助。”

此外，在加强数字化赋能县域医防融合发展建议中，他表示，后疫情时代，加强数字化手段的运用，补短板、堵漏洞、强弱项，切实推动医防融合发展，已成为卫生健康领域的时代新课题。为此，他建议推动县域医防数据互联共享，争取实现全覆盖；鼓励运用前沿数字技术，加强医疗数据分析与应用；强化县域医疗信息化投入及人才建设。

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