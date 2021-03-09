凌振国委员：以慢行交通与公共交通一体化优化城市交通环境

人民网北京3月9日电 （记者乔雪峰）今年的《政府工作报告》提出，要扎实做好碳达峰、碳中和各项工作，制定2030年前碳排放达峰行动的方案。

“慢行交通与公共交通的一体化融合发展，将有效的优化交通出行结构。”全国政协委员、全国政协人口资源环境委员会原驻会副主任凌振国接受记者采访时表示，交通运输行业要在2030年前如期实现碳达峰目标，必须在交通出行结构上做文章，向低能耗、低排放、高效率的交通方式转变。

近日，中共中央国务院印发的《国家综合立体交通网规划纲要》(2021-2035年)指出，有序发展共享交通，加强城市步行和自行车等慢行交通系统建设，合理配置停车设施，开展人行道净化行动，因地制宜建设自行车专用道，鼓励公众绿色出行。

凌振国表示，传统慢行交通工具由于智能程度低、使用低频，难以与公共交通形成有效衔接，难以支持未来融合发展需要。相比传统两轮出行工具，两轮共享出行车辆更加智能、高效，能更大限度的替代其他高碳出行方式，在全生命周期中能够抵消更多碳排放。

凌振国进一步表示，智能设备的广泛应用，提供了大量末端出行数据，可以帮助优化公共交通体系，提升整体效能，更高效的满足居民出行需求，促使居民更多选择公共交通出行，降低城市出行碳排放。

凌振国建议，要重视共享两轮出行行业的公共服务属性，鼓励、规范行业与公共交通融合发展。通过“政府管理平台、平台管理用户”实现对共享两轮车辆的有效监管，进而推动社会共治，进一步改善城市交通环境。

凌振国还建议，将共享两轮出行行业纳入未来的碳市场体系，对行业生态价值定量化，通过碳交易和相关政策优惠，鼓励行业更多运用低碳技术和产品，引导行业相关产业链更加绿色低碳化，促进全社会形成绿色低碳环保的生活方式。

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