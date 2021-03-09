刘绍勇委员：建议研究制定民航业2030碳达峰和2060碳中和方案

全国政协委员，东航集团董事长、党组书记刘绍勇 受访者供图

人民网北京3月9日电 （记者乔雪峰）今年的《政府工作报告》提出，要扎实做好碳达峰、碳中和各项工作，制定2030年前碳排放达峰行动方案。

3月7日，全国政协委员，东航集团董事长、党组书记刘绍勇接受人民网记者采访时介绍，今年提交了两份提案，其中一个是建议在全国一盘棋的基础上，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，尽快研究制定中国民航业2030碳达峰和2060碳中和的方案；另一个是国产民机正进入规模化商业运营时代，把国产民机运营好意义重大，建议全力支持国产民机运营。

围绕国家碳达峰、碳中和目标

推进民航业绿色发展和可持续发展

坚持绿色发展理念、加强生态环境治理，是实现人类命运共同体可持续发展的重要路径。近年来，中国民航深入践行绿色发展理念，行业绿色发展工作迈向了新台阶。

“十三五”时期，民航旅客总周转量在国家综合交通体系的占比达33.1%。数据显示，2019年全球民航飞机碳排放占全球碳排放比重约2%，旅客人均碳排放202千克。中国民航飞机碳排放占全国碳排放比重约1%，旅客人均碳排放176千克。

刘绍勇表示，民航业是我国综合交通运输体系的重要组成部分，更是国家综合竞争实力的体现，当前面临的一些因素也直接影响着民航业碳达峰、碳中和目标路径的制定及实施。

对此，刘绍勇认为，针对行业特点和面临的挑战，我国民航业应统筹国际国内两个大局，围绕国家碳达峰、碳中和目标，尽早制定2030碳达峰和2060碳中和的方案，推进民航业绿色发展和可持续发展。

他建议：一是兼顾行业发展，促进绿色可持续发展；二是加强多方协同，努力提升机队运行效率；三是统筹碳市场机制，推进民航行业碳市场建设；四是推动可持续燃料、飞机等新技术变革；五是在全国统一的碳排放交易市场前提下，建立航空业碳排放交易管理平台。

探索符合国产民机的运营模式

推动国产民机商业运营展翅翱翔

“党的十八大以来，我国国产民机的研发制造和商业运营取得重大突破，国产民机正加快进入规模化商业运营新时代。”刘绍勇表示。

发展国产民机事业，研发制造是第一步，商业运营是第二步且至关重要的一步。国产民机在交付后实现规模化运营，要经受住市场的考验，取得市场和商业运营的成功，就必须探索符合国产民机实际的运营模式，一方面，需要满足市场需求与航空公司运营要求，另一方面，要在健康运营中持续提升国产民机的核心竞争力。

“好飞机是造出来的，也是飞出来的。”刘绍勇建议一是创造高质量发展的航空运营环境，二是创造完善的售后服务和技术支撑体系。

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