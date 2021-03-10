李永林委员：加快布局新能源业务 助力实现碳达峰、碳中和

【编者按】2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年——“十四五”开局，全面建设社会主义现代化国家新征程开启。在此节点举行的全国两会，无疑承载了更多意义和期待。一张蓝图，一份愿景，“十四五”的中国，令人期待！3月4日起，人民网推出“开局十四五·代表委员说”系列报道，带您一起聆听两会“好声音”，畅想“十四五”美好新生活。

人民网北京3月10日电 （记者杜燕飞）“今年的《政府工作报告》指出，扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。制定2030年前碳排放达峰行动方案。”日前，全国政协委员，中国石化集团党组成员、副总经理李永林做客人民网《人民会客厅》时表示，对于能源化工行业而言，优化产业、产品和能源结构，加快节能减排降碳，是任务也是责任，要加大布局新能源业务，加快能源结构调整，助力碳达峰、碳中和目标实现。

加快节能减排降碳，是任务也是责任

2020年9月，我国宣布力争于2030年前二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现碳中和，彰显了大国责任。今年的《政府工作报告》指出，扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。

对能源化工行业而言，顺应我国参与全球气候治理的要求，优化产业、产品和能源结构，加快节能减排降碳，是任务也是责任。

李永林介绍，围绕碳达峰、碳中和，中国石化去年起就开始着手了一系列工作。去年7月组织召开氢能发展战略研讨会，去年11月联合国家发改委和清华大学3家机构，制定了中国石化碳达峰和碳中和战略、目标、路线图及保障措施；今年2月，与中科院联合成立碳中和绿色技术联合研发中心，为我国实现碳达峰、碳中和目标提供技术支撑。

“‘十四五’期间，中国石化将构建‘一基两翼三新’产业格局，打造世界领先洁净能源化工公司，助力碳达峰、碳中和目标的实现。”李永林表示，集团将夯实“一基”，打牢能源资源基础；巩固“两翼”，提升洁净油品和现代化工发展质量；做大“三新”，探索新能源、新材料、新经济，实现新旧动能转换。

“值得注意的是，我们首次将‘洁净’纳入公司的愿景目标，就是要把绿色发展作为我们的日常行动、日常习惯，体现了一个石油石化传统企业推动绿色发展的决心。”李永林说。

全国政协委员，中国石化集团党组成员、副总经理李永林。人民网 严立政摄

加快发展氢能，助力实现碳达峰、碳中和

氢作为二次能源，具有来源多样、终端零排、用途广泛等优势，大力发展氢能，对保障我国能源安全、应对全球气候变化意义重大。

据中国氢能联盟预计，到2050年我国氢气需求量接近6000万吨，可减少二氧化碳排放7亿吨。数据显示，截至2020年底，我国燃料电池汽车保有量7352辆，建成加氢站128座，投入运营101座，仅次于日本，位居全球第二。

据李永林介绍，近年来中国石化加大氢能产业布局，目前氢气产量350万吨/年，氢气提纯、储存、运输技术成熟，并已应用于工业项目；拥有3万多座加油站，已建成投用10座加氢站；打通了氢气制备提纯、储存运输、终端加注全产业链；依托现有炼化企业的副产氢气资源，在北京、广东、上海等地建成了9000公斤/天的高纯氢供应能力，正在布局可再生能源制“绿氢”。

“‘十四五’期间，我们将加快发展以氢能为核心的新能源业务，助力实现碳达峰、碳中和。”李永林说，中国石化将大力发展“绿氢”，在氢能交通和氢基炼化两大领域，推进氢能产、储、销全产业链快速发展；进一步加大氢能基础设施建设力度，统筹发展以油氢混合站为主的加氢站网络。

全国政协委员，中国石化集团党组成员、副总经理李永林做客人民网。人民网 严立政摄

推进完善碳交易市场，有效促进碳减排

今年《政府工作报告》指出，加快建设全国用能权、碳排放权交易市场，完善能源消费双控制度。这也是我国近年来积极推动碳排放权交易市场建设的又一次深化部署。

对于全国碳市场建设需要进一步完善和解决的问题，李永林认为， “主要是碳交易制度体系不够健全、配额分配不够科学合理、管理层级不够完备、覆盖行业不够全面、交易品种较为单一等问题。”

为此，李永林建议，加快全国碳市场制度体系建设；科学制定碳配额分配机制，统一配额分配方法；健全完善碳市场管理层级，鼓励集团型企业统筹下属企业碳排放配额内部平衡和碳市场平台交易，实现更大减排力度；适时将石化、建材、钢铁、有色、航空等行业纳入碳市场；探索研究将碳期货、期权、远期产品等金融衍生品引入碳市场。

“在推进完善碳交易市场的同时，建议构建跨部门应对气候变化协调机制，统筹管理和协调应对气候变化工作，推动我国投资方向和投资模式向碳达峰、碳中和目标调整转移，加速我国绿色低碳转型进程。”李永林说。

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