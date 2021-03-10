王天宇代表：加强对优质物流企业金融支持 促进现代物流业发展

【编者按】2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年——“十四五”开局，全面建设社会主义现代化国家新征程开启。在此节点举行的全国两会，无疑承载了更多意义和期待。一张蓝图，一份愿景，“十四五”的中国，令人期待！3月4日起，人民网推出“开局十四五·代表委员说”系列报道，带您一起聆听两会“好声音”，畅想“十四五”美好新生活。

人民网北京3月10日电 （记者慎志远）“我国物流业发展中仍存在一些短板，尤其是金融支持不足问题较为明显。”全国人大代表，郑州银行党委书记、董事长王天宇在接受本网采访时表示，应加强对优质物流企业的金融支持，加快物流行业高质量发展。

物流业是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业，是构建新发展格局的重要支撑。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要（草案）》指出，要健全现代物流体系，这对物流业发展提出了新要求，尤其是要降低成本，提升智慧化、智能化水平。

“根据中国物流与采购联合会物流金融委员会的调查数据，物流企业的贷款融资需求被传统金融机构满足的不足10%，尤其是公路运输公司由于规模较小、位置分散，传统金融机构为其贷款的比例不到5%。”王天宇认为，物流企业在“轻资产”运营模式下融资困难、在金融市场中缺乏场景化的物流金融产品、在供应链金融发展中受到监管严格制约等诸多问题，一直制约着物流业的发展。

为此，王天宇建议，要鼓励金融机构整合物流产业链运行的真实数据，在物流运行可视、可控的基础上，为物流企业合理核定大数据信用，并对物流企业的大数据增信，进而加强对优质物流企业的金融支持，加快物流行业的高质量发展。

王天宇说，要支持金融机构借助专门的平台整合物流科技公司等物流相关企业，创新物流金融服务产品，建立物流产业链金融服务生态；依托物流金融服务生态，为物流产业链进行金融赋能，实现金融业与物流业的深度融合，为物流产业链高效率运转提供金融支撑。

与此同时，还要鼓励金融机构创新，开发服务物流业制造业深度融合的金融产品和服务，拓宽融资支持渠道。支持金融机构与供应链核心制造企业或平台企业深度合作，整合物流、信息流、资金流等信息，为包括运输、仓储、快递等物流企业在内的上下游企业提供增信支持，妥善促进供应链金融发展。

“还要鼓励中小银行通过供应链金融进行公司业务转型发展和地域特色模式创新，通过服务供应链上下游客户拓展全国市场。在完善数字金融的相关制度，在标准化票据、企业远程开户等金融服务创新上，也希望给予中小银行更多的政策支持。”王天宇说。

“开局十四五·代表委员说”系列报道：

坚持创新驱动“大方向” 激活科技引领“源头水”

改善民生拓展需求 深挖文旅体消费市场潜力

全国政协常委王寿君：鼓励国有企业建立双向开放式创新平台

马杰代表：我国已成功掌握月球轨道无人交会对接技术

周延礼委员：保险业要在多支柱养老保障体系建设等方面发挥作用

达建文委员：建议加快建立碳排放监控体系

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