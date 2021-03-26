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明略科技总裁姜平：围绕核心生产要素推进数字化转型

2021年03月26日09:56 | 来源：人民网
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2020年受到新冠肺炎疫情影响，很多企业从观望转变为主动拥抱数字化转型。面对数字化浪潮的来临，企业如何进行数字化转型？应该从哪些方面着手推进？明略科技总裁姜平在接受人民网专访时表示，数字化转型需要首先明确转什么，企业需要从自身的生产要素和核心价值活动入手，通过“四步走”路径逐步实现转型。

问：2020年是极不平凡的一年，也在某些方面倒逼企业加快数字化转型的步伐。对于企业数字化转型，您认为应该从哪些方面来着手，有哪些比较成熟的路径？

姜平：去年和今年是数字化转型的元年，去年是大力推广商业的数字化转型，今年，政府和国有企业也是开始进行全面数字化转型。

对于数字化转型，明略科技认为首先要明确转什么：第一，数字化转型需要从企业的核心生产要素入手。每个企业的核心生产要素都是不一样的，比如消费品的核心生产要素是消费者和产品；公共安全的核心生产要素就是人、事、地、物、组织；轨道交通的核心生产要素就是车辆和轨道。

第二，要从每个行业、每个企业的核心价值创造活动入手。比如消费品的核心价值创造活动包括营销、供应链；公共安全的核心价值创造活动就是侦破案件，保护大家的安全；轨道交通的核心价值活动就是车辆的运行和运维。以我们自己举例，明略科技的核心生产要素是客户、员工以及产品。明略科技的核心价值创造活动是如何进行客户管理和产品研发。

因此，企业只有将核心生产要素和核心价值创造活动进行了数字化转型，才是真正进行了数字化转型。

问：从明略科技的经验来看，企业如何进行数字化转型？

姜平：明略科技认为数字化转型应该有步骤地逐步实施，不能大干快上。数字化转型应该通过“四步走”路径：数据在线、探索分析、知识积累、智能决策四步完成数字化转型。

首先，数据在线是将业务在线化，进行数据间的打通。数据作为未来核心的生产要素，将成为企业和政府数字化改革的核心抓手。

数据在线完成后，第二步为探索分析。与传统的BI只能进行二维的分析不同，明略科技以知识图谱为核心的探索分析能够进行任意维度的分析，找出数据之间的规律，发现数据的价值，从而满足企业或者城市这样复杂有机体持续变化的需求。

第三步为知识积累，将行业经验不断积累，形成知识资产并将其程序化，例如机器学习或专家系统，并最终逐步形成智慧。

最后一步为智能决策。在不断探索和分析的过程中，通过不断的知识积累，系统的智能化程度得到不断提高，能够基于数据中台进行信息联动与分析，帮助形成不同维度智能化决策。

问：明略科技以新一代数据中台为未来发展的核心战略，新一代数据中台“新”在何处？

姜平：明略科技的新一代数据中台包括三个方面的“新”。首先是数据新。以前的数据更多的是一些数据库里面的存储数据，是结构化的数据，5G，AIoT的大潮之下，现在的数据源种类与以前相比呈指数级增长，包括视频类、音频类、文本类、物联网等数据都被大量采集，形成新的海量复杂的数据。

其次是技术新。目前明略科技的数据中台大量运用到自然语言处理、知识图谱等新一代的人工智能技术，支持当前海量复杂的数据的汇聚、分析和推理。

第三是知识新。明略科技大新一代数据中台的核心能力是把行业的知识沉淀下来，随着知识沉淀越来越多，系统也会变得越来越智能。通过数据中台实现对数据资产管理，会产生大量共享和复用，这一过程不仅体现了数据和服务的价值，更重要的是能沉淀可被贡献、积累、传承的行业知识，通过知识图谱技术，这些通常被称为“行业Know-How”的知识将与数据充分融合，最终形成认知智能的行业大脑。

问：未来智能化将赋能社会的方方面面，让生活更加便利化，大家也能体会到智能化的普惠性。您认为从明略科技的角度，如何能够更好的赋能民生普惠？

姜平：明略科技在民生普惠方面主要从两方面入手，一类是针对贫困个人的精准扶贫帮扶，另一类是针对中小企业的精准帮扶。

首先针对个人，通过数据在线后，进行分析能够根据贫困家庭的家庭构成比如是否有重病人、残疾人、是否有适龄劳动力、适合的就业行业等情况，进行探索分析最终实现精准帮扶，同时也能发掘出符合条件但还有被帮扶的人，这样当地政府就能够走访跟进。最后，通过大数据和知识图谱技术可以识别欺骗扶贫资金的人，伪贫困户进行筛查。

在企业方面，受疫情影响我国很多中小微企业都面临一些生存压力。针对这类情况，可以为一些城市政府或产业园提供的产业发展驾驶舱，通过汇聚和分析工商、法人等各类数据，帮助创新型中小企业与政府的扶持政策快速对接，在政府出台了新的政策后，帮助政府快速搜索匹配符合条件但还没有享受到政策的企业。 

(责编：罗知之、吕骞)

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