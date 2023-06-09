人民网北京6月9日电 （记者车柯蒙）2022年度个人所得税综合所得汇算清缴本月底即将截止。继5月17日税务部门公布5起未按规定办理个人所得税汇算案例，6月9日，税务部门再公布5起未按规定办理个人所得税汇算案例。

从发布的5起案例来看，主要有三种类型：一种是纳税人虚报填报三险一金或专项附加扣除；一种是在办理汇算时少填报收入；还有一种是违规享受税收优惠。具体来看，有虚假填报三险一金专项扣除，虚假填报继续教育、大病医疗、住房租金、赡养老人、子女教育等专项附加扣除，少填报收入，错误享受个人所得税减免税政策。5起案例具体情况如下：

云南省德宏傣族景颇族自治州税务部门在2022年度个税汇算退税审核时发现，某餐饮管理服务有限公司存在多名纳税人虚假填报“三险一金”的情况。经查，该单位共有4名纳税人受虚假退税“秘笈”误导，在汇算时抱着侥幸的心理虚假填报基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、住房公积金扣除，试图申请汇算退税。税务部门立即约谈该公司法人代表及财务人员，要求该公司加强政策宣传辅导。目前，该4名纳税人已撤销了不实的退税申请，在填报专项扣除后办理了汇算。

吉林省税务部门在2022年度个税汇算退税审核时发现，某出版社存在部分纳税人错误填报继续教育专项附加扣除的情况。根据《个人所得税专项附加扣除暂行办法》规定，纳税人接受职业资格继续教育的，在取得该证书的当年可以享受个税继续教育专项附加扣除。经查，该单位少数纳税人在汇算时选择以“出版专业技术人员职业资格”填报专项附加扣除的继续教育，实际仅为取得证书后每年的学时教育，不符合继续教育专项附加扣除相关规定。吉林省税务部门进一步对该单位纳税人以前年度的专项附加扣除填报情况进行了核查，对错误填报的纳税人逐一纠正补征税款，并依法加收滞纳金。

厦门市税务部门在2022年度个税汇算退税审核时发现，纳税人柳某存在虚假填报大病医疗、继续教育、住房租金、赡养老人、子女教育五项专项附加扣除的情况。经查，纳税人在税务部门多次作出不予退税决定的情况下，3月3日-23日先后四次虚假填报上述专项附加扣除并提交退税申请。税务部门对该纳税人以前年度汇算进行了延伸核查，确认纳税人存在虚假填报的情况。3月27日，在税务部门向纳税人送达税务事项通知书，并按照“五步工作法”约谈警示后，纳税人认识到自身错误并更正了历年汇算申报，补缴了税款及滞纳金。

山西襄汾县税务部门在2022年度个税汇算退税审核时发现，某钢铁企业多名纳税人存在少填收入、多列扣除的问题。经查，该企业多名纳税人受内部谣传年度汇算错误填报方式的蛊惑，在办理汇算时少填收入、多列扣除，以达到退税或减少应补税额的目的。税务部门迅速与该钢铁企业联系，对财务人员及纳税人当面进行辅导提醒，23名纳税人已更正申报。

海南省澄迈县税务部门在2022年度个人所得税汇算退税审核时发现，纳税人贾某存在错误享受了海南自贸港个人所得税减免税政策的情况。经进一步核查，发现该纳税人在海南的任职受雇单位，不符合自贸港个税优惠政策要求的实质性运营条件且该单位已注销。税务部门立即约谈纳税人，并就海南自贸港个税优惠政策进行了辅导。目前，纳税人已更正个税汇算申报，并补缴了税款。

税务部门郑重提示广大纳税人，依法办理个税汇算是每个纳税人的法定义务，轻信所谓退税“秘笈”或虚假传言，不仅会因虚假填报影响自己的纳税信用，而且可能将个人隐私信息泄露给网络诈骗不法分子。希望纳税人在办理汇算时，通过个人所得税APP认真查看自己的收入、扣除、扣缴税款等信息，依法诚信办理汇算。对于存在虚假填报收入或扣除项目、篡改证明材料等恶劣情节的，税务部门将依法严肃处理，追缴税款和滞纳金；对拒不整改的，将依法依规立案检查。在此，税务机关也提醒广大扣缴单位，冒用他人身份，为纳税人办理虚假扣缴申报是违法行为，扣缴单位要严格遵守《中华人民共和国个人所得税法》规定，依法履行全员全额明细申报义务。

(责编：孙红丽、吕骞)

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