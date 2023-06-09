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中央气象台暴雨蓝色预警 广西湖南福建等局地有大暴雨

2023年06月09日09:48 | 来源：人民网
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人民网北京6月9日电 （欧阳易佳）中央气象台6月9日6时发布暴雨蓝色预警：预计，6月9日08时至10日8时，广西南部和东北部、湖南南部、江西南部、福建中南部、广东西北部、云南西部、四川西部等地部分地区有大到暴雨，其中，福建东部沿海、广西东南部沿海等地局地有大暴雨（100至180毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20至50毫米，局地可超过60毫米），局地有雷暴大风或冰雹等强对流天气。

6月10日8时至11日8时，内蒙古东北部、辽宁东部、吉林东南部、西藏东部、青海东南部、四川西部、云南西部、广西东部和南部、广东、福建南部、海南岛、台湾岛西部等地部分地区有中到大雨，其中，广西东南部沿海、福建南部、广东西南部等地局地有暴雨或大暴雨（100至150毫米）。内蒙古中部、黑龙江北部、河北西北部等地部分地区有4至6级风。

6月11日8时至12日8时，吉林东部和南部、辽宁北部、西藏东部、四川西部和南部、云南中西部、河南中南部、广西东部和南部、广东、福建南部、海南岛、台湾岛等地部分地区有中到大雨，其中，广西东南部沿海、广东西南部等地局地有暴雨（50至90毫米）。内蒙古中部、辽东半岛、河北西北部等地部分地区有4至5级风。

中央气象台提示，政府及相关部门按照职责做好防暴雨准备工作；学校、幼儿园采取适当措施，保证学生和幼儿安全；驾驶人员应当注意道路积水和交通阻塞，确保安全；检查城市、农田、鱼塘排水系统，做好排涝准备。

(责编：孙红丽、吕骞)
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