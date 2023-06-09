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5月中小企业发展指数：企业成本高位回落 资金紧张状况有所缓解

2023年06月09日11:09 | 来源：人民网
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人民网北京6月9日电 （记者罗知之）中国中小企业协会今日发布的数据显示，5月中小企业发展指数（SMEDI）为88.9，比上月下降0.1点，已连续3个月下降，但降幅有所收窄。从中小企业发展指数来看，当前中小企业运行呈现企业发展信心有待巩固、企业成本高位回落、资金紧张状况有所缓解等特点。

企业发展信心有待巩固。受内外部环境影响，3月以来我国经济恢复有所放缓，有效需求不足，企业困难增多，发展信心低迷。5月份，反映企业信心状况的宏观经济感受指数为98.3，比上月下降0.2点。从细项看，宏观感受指数为103.0，比上月下降0.2点，高于景气临界值100；行业运行指数为93.6，比上月下降0.2点。

市场预期亟待提振。虽然“五一”黄金周带动出行需求上升，但人均消费额下降，消费性服务业仍未完全恢复。工业、建筑业和房地产业等由于国内外市场需求不足，内生动力不强，市场预期改善受到较多制约。5月份，市场指数为80.4，环比下降0.4点。所调查的8个行业中，7个行业销售量指数、6个行业国内订单指数和4个行业销售价格指数均下降。

企业成本高位回落。国际能源和运输价格走低带动通胀缓慢回落，国内需求疲弱使得PPI和CPI持续下行，处于中下游的中小企业原材料购进价格上涨的压力有所缓解。5月份，成本指数为112.7，比上月下降0.3点，仍处于不景气区间，说明成本仍在高位运行。所调查的8个行业中，5个行业生产成本指数和6个行业劳动力成本指数均有所下降。

资金紧张状况有所缓解。一方面，金融机构履行服务实体经济责任，不断强化对中小企业精准滴灌，加大对中小微企业融资支持力度，另一方面，企业融资需求不足，市场流动性相对充裕，小微企业融资状况有所改善。5月份，资金指数为101.3，比上月上升0.1点，处于景气临界值100以上。其中，流动资金指数为85.9，比上月下降0.1点；融资指数为91.2，环比上升0.4点。所调查的8个行业中，6个行业融资指数上升。

劳动力市场需求下降，供应上升。经济恢复放缓导致就业岗位增加不足，用工需求的恢复尚需时日。随着“存量”就业人口积压和毕业季临近，农民工和大学毕业生等重点就业群体的供应增加，就业形势严峻。同时，就业结构性矛盾突出，青年失业率持续走高。5月份，劳动力指数为106.1，比上月上升0.1点。其中，供应指数为114.1，比上月上升0.4点；需求指数为98.1，比上月下降0.3点。

企业效益状况仍不理想。由于生产与市场复苏不同步，需求不足问题突出，工业品出厂价格持续走低，企业生产经营压力加大，产能过剩问题再次凸显。加之原材料价格下降缓慢，但用工成本居高不下，小微企业盈利状况不佳，利润继续下降。5月份，效益指数为74.5，与上月持平，仍处于历史较低位。

企业投资意愿不强。由于市场需求不足、企业效益下滑，企业扩大再生产意愿不强，稳增长任务仍然艰巨。5月份，投入指数为82.6，比上月下降0.3点，所调查的8个行业中，7个行业投入指数下降。

区域分化现象进一步显现。5月份，东、中、西部和东北地区指数分别为89.3、90.1、87.5和80.9。其中，东部和西部指数比上月分别下降0.3点和0.2点，中部和东北地区指数环比持平，表明区域经济和中小微企业恢复发展不稳定、不平衡。

总的看，当前我国经济总体延续恢复态势，但恢复的基础尚不稳固。国际环境依旧严峻复杂，全球通胀高位回落，世界经济衰退风险增加，国际金融体系脆弱性上升，大国博弈和地缘政治风险加剧，不稳定、不确定、难预料因素增多。从国内看，市场需求偏弱，企业预期不稳、信心不足，生产经营困难较多，特别是中小微企业困难尤为突出，成本压力和资金紧张状况虽有所缓解，但国内外订单持续下降、企业利润下滑、产能过剩增加、应收账款拖欠等困难仍在持续，发展环境有待进一步改善。

据介绍，要把打造市场化、法治化、国际化营商环境摆在重要位置，进一步稳定社会预期，提振发展信心，激发市场活力，推动经济运行持续回升向好。要坚持“两个毫不动摇”，鼓励和吸引民间资本参与国家重大工程项目建设，激发民间投资活力。要坚持问题导向，聚焦企业反映的突出问题，从企业实际需求出发，在放宽市场准入、促进公平竞争、保护知识产权、建设统一大市场等方面，分批次加快推出针对性强、含金量高的政策措施，并通过深化营商环境重点领域改革，切实增强政策有效性。要着力强化服务意识，加大政策落实力度，打通政策落实堵点，确保政策落到实处，让企业有更多实实在在的获得感。坚持“纾困和服务两手抓，调结构和强能力并行推”，通过推动科技成果“赋智”、质量标准品牌“赋值”、数字化“赋能”，切实为中小企业专精特新发展加油助力，推动中小企业转型升级和高质量发展。

(责编：罗知之、吕骞)
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