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5月中国中小企业发展指数降幅回落 企业开工率有所回升

2023年06月09日11:02 | 来源：人民网
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人民网北京6月9日电 （记者罗知之）中国中小企业协会今日发布的数据显示，5月中小企业发展指数（SMEDI）为88.9，比上月下降0.1点，已连续3个月下降，但降幅有所收窄，高于2022年同期水平，但低于2021年同期水平，仍处在景气临界值100以下。

具体来看，中小企业开工率和复工达产率有所回升。对样本企业开工率的调查显示，5月份，完全开工的企业占37.25%，比上月上升2.6个百分点；开工率在75%-100%之间的占14.85%，比上月下降0.3个百分点；开工率在50%-75%之间的占23.20%，比上月下降0.25个百分点；开工率小于50%的占19.40%，与上月持平；未开工的占5.30%，下降2.05个百分点。总的看，中小企业复工达产率有进一步提升的空间。

8个分行业指数2升6降，行业分化凸显。5月份8个分行业指数仍处于景气临界值100以下，尚未恢复到景气区间。其中，交通运输邮政仓储业指数和社会服务业指数比上月分别上升0.1点和0.4点，工业、建筑业、房地产业、批发零售业、信息传输计算机软件业和住宿餐饮业指数分别下降0.1、0.4、0.2、0.1、0.3和0.2点。工业产需下降，工业的国内外订单指数和生产指数均下降。

8个分项指数2升2平4降。5月份宏观经济感受指数、市场指数、成本指数和投入指数连续两个月下降，资金指数和劳动力指数止跌回升，综合经营指数和效益指数止跌持平。从景气状况看，资金指数和劳动力指数处于景气临界值100以上，宏观经济感受指数、综合经营指数、市场指数、投入指数和效益指数均处于景气临界值100以下，成本指数仍处于不景气区间，效益指数一直处于最低位。

(责编：罗知之、吕骞)
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