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四部门：深入开展家电以旧换新 扎实推进绿色智能家电下乡

2023年06月09日10:55 | 来源：人民网
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人民网北京6月9日电 （记者罗知之）据商务部官网消息，今日，商务部等四部门发布关于做好2023年促进绿色智能家电消费工作的通知。通知明确，要统筹组织绿色智能家电消费促进活动、深入开展家电以旧换新、扎实推进绿色智能家电下乡等。

通知介绍，要统筹组织绿色智能家电消费促进活动。结合商务部“2023消费提振年”各个消费场景设计，统筹线上线下消费渠道，组织举办家电节、购物节、网购节等活动，营造绿色智能家电消费浓厚氛围。顺应数字家庭发展趋势，探索家电、家居一体化融合消费。支持家电企业围绕“家场景”，在步行街、商圈、一刻钟便民生活圈开设绿色智能家电体验店，鼓励开展新店首秀新品首发等活动，不断提升消费体验。促进绿色智能家电消费，满足消费者多元化消费需求。加大绿色智能家电相关知识宣传力度，传播绿色、智能、健康的家电消费理念。

通知指出，要深入开展家电以旧换新。制定完善家电以旧换新工作方案，建立健全保障家电企业公平参与的工作机制。鼓励有条件的地方通过组织生产企业、电商平台、实体商业、回收企业建立对接机制、搭建协作平台、明确换新流程等方式，提升废旧家电交售和补贴领取便利性，促进绿色智能家电升级换新消费。积极推进绿色家电、智能家电认证，引导家电企业进一步丰富绿色智能家电产品供给。大力推广通过认证的绿色智能家电，引导消费者优先选购2级及以上能效（水效）冰箱、洗衣机、空调、热水器、净水器、空气净化器等家电产品。

通知强调，要扎实推进绿色智能家电下乡。支持家电生产企业针对农村市场特点和消费需求，加快研发推广性价比高、操作简便、质量优良的热水器、油烟机、微波炉等绿色智能家电产品。强化家电营销网络建设，引导家电生产、销售、维修、回收企业及电商平台下沉渠道，在县乡两级设立直营店、体验店、服务网点、回收站点、前置仓，推动绿色智能家电下乡，进一步挖掘农村市场消费潜力。

(责编：罗知之、吕骞)
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