人民网北京6月9日电 （记者王连香）据国家邮政局官方微信消息，今日，国家邮政局发布2023年5月中国快递发展指数报告。经测算，2023年5月中国快递发展指数为370.9，同比提升37.8%。其中发展规模指数、服务质量指数、发展能力指数和发展趋势指数分别为406.1、592.1、214.8和70.0，同比分别提升17.8%、78.5%、8.3%和4.2%。5月，市场规模进一步扩大，服务质量有所提升，寄递网络不断完善，跨境能力持续增强。

5月，快递发展规模指数为406.1，同比提升17.8%。从分项指标来看，预计5月快递业务量同比增速约为18%，业务收入增速将在14%左右。5月，快递业与电商协同发力，整体规模波动上升，业务量连破两个百亿大关。月初，在假日经济推动下，线上需求带动快递业务量上浮明显，五一期间累计揽收快件14.96亿件，同比增长11.64%。中下旬，日均业务量稳定在3.5亿件左右。

5月，快递服务质量指数为592.1，同比提升78.5%。从分指标来看，快递服务公众满意度预计为81.3分，同比提高2.9分。重点地区72小时准时率预计为84.3%，同比提高8.7个百分点。5月，行业服务质效明显提高，用户体验有所改善。一是多方式提升寄递服务时效。快递企业注重提升重点经济圈寄递时效，为长三角和珠三角的主要城市提供承诺性的次日达服务。针对即将到来的商业大促，在部分货量较多的小区或商圈，探索“智能快递车+快递小哥揽派接驳”新模式，确保揽派时效，提升上门服务质量。二是多环节优化生鲜服务质量。入夏以来，荔枝、樱桃、枇杷、葡萄、鲜花等时令产品寄递需求激增，快递企业加大冷链设备设施投入，推动包装更规范、运输陆空结合，开通绿色通道，优鲜派送、保鲜送达，提供延伸至产销两端的一站式综合服务解决方案。三是多领域提升服务制造业水平。快递企业深度服务预制菜、运动服装等产业，将服务延伸至上下游，提供“干+仓+配”一体化供应链解决方案，将运输、仓储、配送各个环节紧密结合，进一步满足直播带货以及即时零售等新消费业态的需求。

5月，快递发展能力指数为214.8，同比提升8.3%。快递企业投用无锡冷链分拨中心，行业自有航空公司新开通杭州-孟加拉达卡、成都-印度孟买、南宁-巴基斯坦拉合尔、鄂州-美国洛杉矶等国际货运航线，南亚、北美航空服务能力提升。铁路运输领域，推出“高铁急送”服务，开通重庆-越南河内国际班列，跨城市群、跨境服务能力稳步增强。

5月，发展趋势指数为70.0，同比提升4.2%。多地在农村寄递物流体系建设、寄递渠道安全、行业绿色发展等领域出台政策予以重点支持，发展环境持续向好。快递企业投融资活动增多，获资本市场青睐。在年中大促推动下，预计6月行业仍将有良好表现。

(责编：王连香、吕骞)

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