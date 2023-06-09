人民网北京6月9日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布数据显示，2023年5月份，全国居民消费价格（CPI）环比下降0.2%，降幅比上月扩大0.1个百分点。其中，电影及演出票价格环比上涨0.8%。

受季节性因素影响，食品价格环比下降0.7%，降幅比上月收窄0.3个百分点，影响CPI下降约0.12个百分点。食品中，由于市场供应充足，虾蟹类、鲜菜、猪肉、鸡蛋和鲜果价格分别下降3.5%、3.4%、2.0%、1.6%和0.3%，合计影响CPI下降约0.13个百分点，占CPI总降幅六成多。

非食品价格由上月环比上涨0.1%转为下降0.1%，影响CPI下降约0.05个百分点。非食品中，假期后出行需求回落，飞机票和交通工具租赁费价格均下降7.2%；演唱会等演出活动增加，电影及演出票价格上涨0.8%；夏装换季上新，服装价格上涨0.4%。

图片来源：国家统计局官网

(责编：杨曦、吕骞)

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