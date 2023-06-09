人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国家统计局：5月份电影及演出票价格环比上涨0.8%

2023年06月09日10:40 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月9日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布数据显示，2023年5月份，全国居民消费价格（CPI）环比下降0.2%，降幅比上月扩大0.1个百分点。其中，电影及演出票价格环比上涨0.8%。

受季节性因素影响，食品价格环比下降0.7%，降幅比上月收窄0.3个百分点，影响CPI下降约0.12个百分点。食品中，由于市场供应充足，虾蟹类、鲜菜、猪肉、鸡蛋和鲜果价格分别下降3.5%、3.4%、2.0%、1.6%和0.3%，合计影响CPI下降约0.13个百分点，占CPI总降幅六成多。

非食品价格由上月环比上涨0.1%转为下降0.1%，影响CPI下降约0.05个百分点。非食品中，假期后出行需求回落，飞机票和交通工具租赁费价格均下降7.2%；演唱会等演出活动增加，电影及演出票价格上涨0.8%；夏装换季上新，服装价格上涨0.4%。

图片来源：国家统计局官网

图片来源：国家统计局官网

(责编：杨曦、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家统计局：5月份电影及演出票价格环比上涨0.8%
　　人民网北京6月9日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布数据显示，2023年5月份，全国居民消费价格（CPI）环比下降0.2%，降幅比上月扩大0.1个百分点。其中，电影及演出票价格环比上涨0.8%。…
“华彩杯”广东赛区推进会暨“算力中国行”广东站启动会召开
　　2023年6月8日，“华彩杯”算力应用创新大赛广东赛区推进会暨“算力中国行”广东站启动会在广州召开。受访者供图 人民网广州6月9日电 （记者申佳平）6月8日，由中国信息通信研究院（以下简称“中国信通院”）、广东省通信管理局联合主办，中国联合网络通信有限公司广东省分公司承办的“华彩杯”算力应用创新大赛广东赛区推进会暨“算力中国行”广东站启动会在广州召开。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部