2023年6月8日，“华彩杯”算力应用创新大赛广东赛区推进会暨“算力中国行”广东站启动会在广州召开。受访者供图

人民网广州6月9日电 （记者申佳平）6月8日，由中国信息通信研究院（以下简称“中国信通院”）、广东省通信管理局联合主办，中国联合网络通信有限公司广东省分公司承办的“华彩杯”算力应用创新大赛广东赛区推进会暨“算力中国行”广东站启动会在广州召开。

中国信通院党委书记宋灵恩在会上表示，我国正步入数字化转型的加速期，数字基础设施已经像水、电、公路一样，成为人们生产生活的必备要素，为产业格局、经济发展、社会生态发展提供了坚实保障。中国信通院切实加强算力基础设施及其应用赋能、低碳发展等方面研究，持续探索绿色低碳发展路径，更好的发挥算力对数字经济的支撑作用。

广东省通信管理局党组书记、局长蔡立志指出，广东作为通信大省、网络大省、算力大省，数字经济规模超5万亿。未来，广东省将与算力生态伙伴加强行业协同，完善算力资源布局，深化算力资源应用，推动算力网络建设向集约化、规模化、绿色化方向发展，持续提升全省算力产业安全保障水平。

工信部新闻宣传中心总编辑王保平认为，算力是新型生产力，是支撑数字经济蓬勃发展的重要“底座”，是驱动经济社会数字化转型的新引擎。当前，新一轮科技革命和产业变革加速演进，经济社会数字化转型对算力基础设施提出了强烈需求。

据介绍，本次算力大赛以“筑基算力 赋能未来”为主题，共设置算力、存力、运力三个技术应用创新赛道和一个绿色低碳赛道；并设置一、二、三等奖及单项奖。大赛将以赛为媒、以赛聚才、以赛促研、以赛带用，推动产业发展再上新台阶。

(责编：申佳平、吕骞)

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