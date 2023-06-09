人民网北京6月9日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，为培育和弘扬公平竞争文化，营造公平竞争的市场环境，自2019年以来，市场监管总局连续4年编写发布《中国反垄断执法年度报告》。今年发布的《中国反垄断执法年度报告（2022）》主要从工作综述、执法成效、行业执法、法治建设、公平竞争政策、国际交流、地方工作和大事记八个部分，全面系统展现了2022年我国反垄断和公平竞争政策实施进展情况和取得的积极成效。

报告显示，2022年，市场监管总局（国家反垄断局）坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，紧紧围绕加快建设全国统一大市场、推动高质量发展和增进民生福祉，完成《反垄断法》颁布15年来的首次修改，加快完善反垄断配套立法，公平竞争法治基础更加扎实稳固；依法办结各类垄断案件187件，罚没金额7.84亿元，审结经营者集中案件794件，其中附加限制性条件批准5件，有力保护市场公平竞争，促进全国统一大市场建设加力提速；举办首届中国公平竞争政策宣传周和第九届中国公平竞争政策国际论坛，公平竞争理念更加深入人心，市场化、法治化、国际化营商环境持续优化。

报告提出，市场监管总局（国家反垄断局）将更加突出加快建设全国统一大市场导向，更好统筹创新发展和开放安全等多元目标，更准聚焦增进民生福祉，更大力度提升常态化监管水平，踔厉奋发，担当作为，推动反垄断和公平竞争政策实施呈现新气象、展现新作为，助力加快构建新发展格局，推动高质量发展。

(责编：杨曦、吕骞)

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