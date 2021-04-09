农业农村部召开视频会议部署加快推进“互联网+”农产品出村进城试点工作。（来源：农业农村部网站）

人民网北京4月9日电 （记者李源）农产品销路问题，事关国计民生、产业转型，影响着农村发展后劲。据农业农村部网站消息，农业农村部今日召开视频会议，对加快推进“互联网+”农产品出村进城试点工作进行部署。会议强调，下一步要重点抓统筹、抓市场、抓重点、抓落实，建立适应农产品网络销售的供应链体系，建立市场与生产的联动反馈机制，把庞大的市场需求内化为本地产业升级的动力。

“互联网+”农产品出村进城工程是党中央、国务院为解决农产品“卖难”问题、实现优质优价带动农民增收作出的重大决策部署。2019年年底，经国务院同意，农业农村部、国家发展改革委、财政部、商务部联合印发了《关于实施“互联网+”农产品出村进城工程的指导意见》（以下简称《意见》）。《意见》明确到2025年底，在全国范围内基本完成工程建设各项任务，实现主要农业县全覆盖，农产品出村进城更为便捷、顺畅、高效。

2020年5月，农业农村部决定开展“互联网+”农产品出村进城工程试点工作，并制定了《“互联网+”农产品出村进城工程试点工作方案》，明确优先选择包括贫困地区、特色农产品优势区在内的100个县开展试点，到2021年底，基本完成试点建设任务。通过试点，探索形成一批符合各地实际、可复制、可推广的推进模式和标准规范，向全国推广应用。

今日召开的视频会议指出，“互联网+”农产品出村进城试点工程指导意见以及试点方案印发后，各地都高度重视，积极响应，结合实际，扎实推动，探索出了一些发展模式和典型案例，总结出了一些好经验好做法，呈现出良好态势。

会议强调，下一步要重点抓好四方面工作：一是抓统筹，要制定工作计划和工作台账，建立试点工作协调机制，把各相关部门力量凝聚起来，扎实推进试点建设。二是抓市场，要充分调动企业积极性，营造市场投资环境，形成良性发展。三是抓重点，要把培育产业化运营主体作为关键，依托产业化运营主体打通全产业链各环节，促进产业升级。四是抓落实，要加强督促考核，确保试点工作按期保质完成。

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(责编：李源、高雷)