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9张海报读懂中国的“减贫密码”

2021年04月06日11:39 | 来源：人民网
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【编者按】4月6日，国务院新闻办公室发布人类减贫的中国实践》白皮书，记录中国消除绝对贫困的伟大历程，介绍人类减贫的中国探索和实践，分享中国扶贫脱贫的经验做法。白皮书总结中国减贫经验主要包括：坚持以人民为中心；把减贫摆在治国理政突出位置；用发展的办法消除贫困；立足实际推进减贫进程；发挥贫困群众主体作用；汇聚各方力量形成强大合力等。

中国在减贫实践中探索形成的宝贵经验，既属于中国也属于世界，拓展了人类反贫困思路，为人类减贫探索了新的路径。人民网通过9张海报带您读懂中国向世界共享的这些“减贫密码”。

（文案：李源 设计：徐紫薇）

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(责编：李源、章斐然)

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