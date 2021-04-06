9张海报读懂中国的“减贫密码”
2021年04月06日11:39 | 来源：人民网
小字号
【编者按】4月6日，国务院新闻办公室发布《人类减贫的中国实践》白皮书，记录中国消除绝对贫困的伟大历程，介绍人类减贫的中国探索和实践，分享中国扶贫脱贫的经验做法。白皮书总结中国减贫经验主要包括：坚持以人民为中心；把减贫摆在治国理政突出位置；用发展的办法消除贫困；立足实际推进减贫进程；发挥贫困群众主体作用；汇聚各方力量形成强大合力等。
中国在减贫实践中探索形成的宝贵经验，既属于中国也属于世界，拓展了人类反贫困思路，为人类减贫探索了新的路径。人民网通过9张海报带您读懂中国向世界共享的这些“减贫密码”。
（文案：李源 设计：徐紫薇）
相关新闻
国家乡村振兴局：中国对贫困户的识别是动态的 不是一次识别定终身
(责编：李源、章斐然)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 9张海报读懂中国的“减贫密码”
- 【编者按】4月6日，国务院新闻办公室发布《人类减贫的中国实践》白皮书，记录中国消除绝对贫困的伟大历程，介绍人类减贫的中国探索和实践，分享中国扶贫脱贫的经验做法。白皮书总结中国减贫经验主要包括：坚持以人民为中心；把减贫摆在治国理政突出位置；用发展的办法消除贫困；立足实际推进减贫进程；发挥贫困群众主体作用；汇聚各方力量形成强大合力等。…
相关新闻
- 评论
- 关注