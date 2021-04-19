人民网北京4月19日电 （记者李源）据农业农村部网站消息，农业农村部、海关总署近日联合发布公告，强调为防止疫情传入，保护农业生产安全和生态安全，根据《中华人民共和国进出境动植物检疫法》的规定和风险分析结果，决定将番茄褐色皱果病毒、玉米矮花叶病毒、马铃薯斑纹片病菌、乳状耳形螺、玫瑰蜗牛5种有害生物增补列入《中华人民共和国进境植物检疫性有害生物名录》。

公告指出，各海关和各地农业农村部门要切实做好有关寄主植物及其他限定物的进境检验检疫和疫情监测工作，一旦发现上述有害生物，依法采取检疫措施。

据介绍，番茄褐色皱纹果病毒主要感染番茄和辣椒，会导致果实上出现斑点和黄色斑块，或造成果实、叶片畸形，严重时也会导致果实变褐。它主要通过幼苗、种子和果实以及人类活动传播。

而玉米矮花叶病毒是引起玉米矮花叶病的病原之一，严重危害包括玉米、高粱和甘蔗等作物在内的多种禾本科植物，可导致植株褪色、矮化、不育和提早枯死。

马铃薯斑纹片病菌是一种严重危害茄科、伞形花科作物的新病原，已知这种病菌可通过带菌薯块、种子等繁殖材料以及带菌媒介木虱进行远距离传播，除了对多种茄科作物形成危害，还会影响伞形花科作物，造成作物品质下降、产量大幅降低甚至绝收。

乳状耳形螺是一种可进行空气呼吸的陆地蜗牛，属欧洲和非洲北部的原生物种，以水果和植物为食，也是许多园艺植物的害虫。该入侵物种可能会对农业、自然生态系统、人类健康或商业产生负面影响。

玫瑰蜗牛是国际自然保护联盟( IUCN) 公布的全球100种最具破坏力的入侵物种名录中的成员。该螺原产于美国东南部，现已传入世界上许多国家和地区，对当地的动物区系构成严重威胁，引起入侵地原有蜗牛物种数量锐减，导致本地物种灭绝。

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(责编：李源、章斐然)