人民网北京4月20日电 （赵竹青）据国家航天局消息，今年“中国航天日”主场活动将于4月24日在江苏省南京市举办。当日，我国首个火星车名称将正式公布。月球样品实物及嫦娥五号返回舱、降落伞等实物将首次在京外展出。

一大批航天展馆、航天设施、实验室、车间等将集中向社会公众和大中小学生开放；一批院士专家走进大中小学校园，为青少年进行科普宣讲……据介绍，今年航天日期间，国家各有关部委、各地方国防科技工业管理部门、航天企事业单位以及有关高校、社团，围绕“扬帆起航 逐梦九天”主题，将举办科学讲堂、航天展览等约300项活动。

主场活动开幕式将于4月24日上午举行。开幕式上，国家航天局将发布我国首个火星车名称、公布2021年“中国航天公益形象大使”；中国航天基金会将颁发“钱学森最高成就奖”“航天创新团队奖”等奖项，奖励对中国航天事业做出突出贡献的有功人员。4月27日至5月5日期间，南京市将举办中国航天科普宣传周暨“航天放飞中国梦”科普活动，重大航天工程航天器模型、实物展品将展出，特别是月球样品实物及嫦娥五号返回舱、降落伞等实物首次在京外展出。同时，以“新起点 新征程 新愿景”为主题的2021年中国航天大会也将于4月23至26日在南京召开。

据了解，目前，我国首辆火星车全球征名活动已完成初次评审，遴选出弘毅、麒麟、哪吒、赤兔、祝融、求索、风火轮、追梦、天行、星火共10个名称作为命名范围，在网络投票中，祝融、弘毅、赤兔等命名较受欢迎。

自2016年，我国将新中国第一颗人造地球卫星“东方红一号”成功发射的4月24日设立为“中国航天日”以来，已先后在北京、西安、哈尔滨、长沙、福州连续举办了五届主场活动。

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