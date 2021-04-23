全国农村改厕问题整改推进视频会现场。（来源：农业农村部）

人民网北京4月23日电 （记者李源）小康不小康，厕所是一桩。据农业农村部网站消息，农业农村部、国家乡村振兴局昨日召开全国农村改厕问题整改推进视频会。会议对部分地方农村改厕存在的问题进行了通报，强调要一切从实际出发，充分尊重农民意愿，科学谋划推进方式，坚持质量实效第一，确保改一户、成一户、用一户、好一户。

2018年农村人居环境整治三年行动开展以来，农村厕所革命取得积极进展，农民群众总体认可。截至2020年底，全国农村卫生厕所普及率达68%以上，每年提高约5个百分点，累计改造农村户厕4000多万户。但同时，一些地方在农村改厕工作中还存在改厕质量不过关、推进机制不完善、资金使用不规范等突出问题。

对此，会议指出，问题产生的原因主要是政策把握不准、农民主体作用发挥不够、推进方式不科学、工作作风不扎实。要坚持问题导向和目标导向相结合，进一步增强防范意识，及时发现问题，抓好整改落实。要深刻吸取教训，以问题排查整改为切入点，扎实推进农村厕所革命。要举一反三，对农业农村领域的重大工程、重大项目开展全面排查，对发现的问题坚决整改纠正，强化项目监管，完善长效机制，改进工作作风，真正让项目落地落实、把好事办好。

会议强调，要进一步提高认识、压实责任，抓好全国农村改厕问题摸排整改，巩固现有改厕成果，切实提升改厕质量，坚决打赢打好农村厕所革命这场攻坚战和持久战。

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