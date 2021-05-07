本报北京5月6日电 （记者葛孟超）记者6日从网联清算有限公司、中国银联获悉：5月1日至5日，网联、银联共处理网络支付业务6.97万亿元，创同期新高。

1日至5日，网联平台共处理资金类跨机构网络支付交易85.32亿笔，金额5.06万亿元，日均交易笔数和金额同比分别增长26.07%和46.48%，整体交易数据较2019年显著增长，创同期新高。

1日至5日，银联网络交易金额为1.91万亿元，同比增长5.5%，总量和日均数值均创同期新高。云闪付APP交易笔数和金额同比分别增长18.5%和46.9%；重点在线旅行社平台的银联移动交易笔数同比增长550%，金额同比增长613%。

《 人民日报 》（ 2021年05月07日 01 版）

相关阅读

“五一”假期，零售市场持续回暖 线上线下亮点纷呈

“五一”旅游绽放中国活力

外媒关注中国“五一”假期国内旅游消费市场

(责编：赵欣悦、杨光宇)