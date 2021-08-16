人民网北京8月16日电 （申佳平）据国家统计局官网消息，7月份，社会消费品零售总额34925亿元，同比增长8.5%；比2019年7月份增长7.2%，两年平均增速为3.6%。其中，除汽车以外的消费品零售额31578亿元，增长9.7%。扣除价格因素， 7月份社会消费品零售总额实际增长6.4%。

1-7月份，社会消费品零售总额246829亿元，同比增长20.7%，两年平均增速为4.3%。其中，除汽车以外的消费品零售额221631亿元，增长20.2%。

按经营单位所在地分，7月份，城镇消费品零售额30379亿元，同比增长8.4%；乡村消费品零售额4547亿元，增长8.8%。1-7月份，城镇消费品零售额214476亿元，同比增长20.9%；乡村消费品零售额32353亿元，增长19.4%。

按消费类型分，7月份，商品零售31174亿元，同比增长7.8%；餐饮收入3751亿元，增长14.3%。1-7月份，商品零售221366亿元，同比增长18.7%；餐饮收入25463亿元，增长42.3%。

1-7月份，全国网上零售额71108亿元，同比增长21.9%。其中，实物商品网上零售额58130亿元，增长17.6%，占社会消费品零售总额的比重为23.6%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类和用类商品分别增长23.7%、21.6%和15.8%。

(责编：申佳平、吕骞)