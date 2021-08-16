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我国成为第三个具备全球碳收支空间定量监测能力国家

2021年08月16日14:33 | 来源：人民网
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人民网北京8月16日电 （赵竹青）记者从中国科学院大气物理研究所获悉，近日，该研究所刘毅研究组联合中、英多位科学家，基于我国第一颗全球二氧化碳监测科学实验卫星中国碳卫星（TanSat）的大气二氧化碳含量观测，利用先进的碳通量计算系统，获取了中国碳卫星首个全球碳通量数据集。

这是一个里程碑式的结果，标志着我国具备了全球碳收支的空间定量监测能力，是国际上继日本、美国之后的第三个具备该技术的国家。相关研究成果在线发表于《大气科学进展》杂志。

二氧化碳是地球大气的重要组成部分，因其会产生较强的温室效应，被认为是造成气候变化的关键原因。为减缓二氧化碳过度排放造成的气候变化，1992年以来，《联合国气候变化框架公约》逐步对各国碳排放状态加强约束。《巴黎协定》提出，2023年起，每五年进行一次全球盘点的计划，以评估各国的实际行动在减缓气候变化中的贡献。

2020年9月，我国庄严提出二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和的伟大愿景，同时承诺我国将采取更加有力的政策和措施，提高国家自主贡献力度。

“全球盘点有助于了解温室气体减排、增汇等行动对气候变化趋势的影响，卫星遥感将在全球统一、无偏差的碳收支核算中发挥重大作用。”中科院大气所副研究员杨东旭介绍，随着大气探测和模型模拟技术的飞速发展，通过大气二氧化碳浓度观测溯源碳排放的方法，被认为是评估温室气体减排成果的有效方法。

为了观测大气中的二氧化碳浓度，2009年，日本成功发射了国际上第一颗温室气体专用探测卫星GOSAT，美国OCO-2紧随其后，于2014年发射升空。2016年12月22日，中国碳卫星在酒泉卫星发射基地成功发射升空并在轨运行，成为国际第三颗温室气体卫星，目标是实现全球大气二氧化碳柱平均干空气混合比的高精度监测，为碳排放科学研究提供卫星资料。

利用中国碳卫星观测资料，科研人员估算了2017年5月至2018年4月共12个月的全球陆地碳净通量。估算结果与利用日本GOSAT卫星和美国OCO-2卫星资料的估算结果大体一致。这表明我国首颗碳卫星具有了全球碳通量监测的能力。

杨东旭表示，中国碳卫星是我国第一代温室气体监测专用卫星，实现了空间温室气体高精度监测的从无到有，迈开了重要且艰难的第一步。未来，新一代卫星的设计与研发将面向我国双碳目标的监测需求、国际社会的盘点需求，助力人类命运共同体实现“碳中和”。

(责编：赵竹青、吕骞)

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