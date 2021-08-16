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银联国际境外支持银联卡的电子钱包达到100个

2021年08月16日15:53 | 来源：新华网
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原标题：银联国际境外支持银联卡的电子钱包达到100个

　　银联国际8月16日宣布，与塔吉克斯坦国际银行合作，推出第一个非接电子钱包，银联也成为当地首个提供手机非接支付服务的支付品牌。至此，境外支持银联卡的电子钱包数量达到100个，受理银联移动支付服务的商家突破1000万家，初步形成了互联互通的银联移动支付生态，数千万境外银联卡持卡人已可在本地、跨境享受便捷移动支付服务。

　　近年来全球移动支付产业加速发展。顺应消费者的支付习惯变化，银联国际持续将境内移动支付的技术、标准、市场经验应用于国际市场。目前，银联在境外提供云闪付、手机非接闪付、二维码钱包等多类钱包产品，用户可享“一扫”“一挥”“一键”的多元支付体验。其中，银联手机闪付部分产品集成非接、二维码、In-App支付，实现一部手机解决境内外全场景支付。银联标准电子钱包的落地范围已覆盖20余个国家和地区，仅今年二季度境外即新增近10个。上半年这些钱包交易量同比翻番，境外发行的银联卡交易中，每5笔中就有1笔是通过绑定移动支付工具完成的。

　　银联国际移动支付业务的快速发展，得益于多方面因素：一是以卡组织四方模式开展业务，符合各国监管规定，也更易与本地合作伙伴开展深入、共赢合作；二是提供广泛的产品解决方案，满足不同市场用户需求；三是各类产品都符合EMVco国际标准，实现跨境通用，具有吸引力。此次塔吉克斯坦的钱包项目是上述特点的体现。当地支持银联非接闪付功能的POS终端占比超过80%，塔吉克斯坦国际银行过去3年也在本地大量发行银联卡。结合受理网络特点和本地持卡人需求调研，银联国际提供了对手机硬件要求更低、安卓系统广泛支持的非接电子钱包解决方案。用户只要在手机中绑定该行银联卡，即可在本地和跨境方便地“挥”机支付。

　　除丰富的产品外，日益完善的受理网络和数字化支付服务能力，也推动银联移动支付生态加速形成。目前，银联卡受理网络已延伸到180个国家和地区，其中超过半数国家和地区支持银联移动支付服务。银联二维码服务已拓展至45个国家和地区，境外超150万家商户支持，是去年同期的3倍；境外受理银联手机闪付的POS终端已达900万台，同比实现翻番。

　　支付标记化（Token）是银联数字化支付服务的核心技术，通过生成多个替代银行卡真实信息的“马甲”，既能保障实体卡绑卡与交易安全，还能实现空中发卡，让没有银联实体卡的境外用户也可通过虚拟卡享受移动支付服务，目前发行已近1200万张。此外，银联国际还建成了银联国际移动支付服务平台（UMPS）等20多个技术平台，为境外合作伙伴高效率开发钱包产品、丰富应用场景提供支持。

(责编：曹淼、李源)

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